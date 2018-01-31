Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Ростовской области

31 января 2018, 06:57

Рейсовый автобус сегодня утром опрокинулся в кювет в Белокалитвинском районе Ростовской области, в результате четыре человека погибли, еще восемь госпитализированы.

По данным МВД, около 4.00 мск на 318-м километре трассы М-21 рейсовый автобус Golden Dragon, в салоне которого находился 31 пассажир, опрокинулся в кювет.

В результате ДТП погибли четыре человека, среди них один ребенок, еще восемь человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы, сообщается сегодня на сайте главного управления МВД по Ростовской области.

По предварительным данным ведомства, 50-летний водитель автобуса не справился с управлением.

Помимо пассажиров, в салоне автобуса находились двое водителей, пишет "Интерфакс-Юг".

Автобус следовал по маршруту Ростов-на-Дону - Саратов. Среди погибших трое взрослых человек и один четырехлетний ребенок, уточняет "Блокнот-Ростов".

"Кавказский узел" также информировал, что 9 января в Новочеркасске несовершеннолетний водитель легкового автомобиля врезался в микроавтобус, тогда пострадали пять человек.