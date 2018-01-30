Концерт солиста Мариинского театра обострил политические противоречия в Абхазии

30 января 2018, 23:20

Властям Гальского района пришлось отвечать на обвинения в предательстве после концерта оперного певца Георгия Тодуа, отрицающего независимость Абхазии. Оппозиция вновь потребовала отставки президента.

Оперный певец, солист Мариинского театра Георгий Тодуа дал концерт в своем родном городе Гали 24 января. Исполнитель не делал политических заявлений во время концерта, но в интервью, опубликованном через два дня после выступления, заявил, что не признает независимость Абхазии.

Тодуа рассказал, что имеет двойное гражданство России и Грузии. Пообещав ныне покойному отцу выступить в родном городе, Тодуа, по его собственным словам, два года пытался организовать концерт "на своих условиях". "Для меня это был приезд на свою родную землю, приезд домой и никакой республики Абхазия", - сказал исполнитель. Артист подчеркнул, что не знаком с должностными лицами Абхазии и всячески избегал во время поездки контакта с ними. "Мне предложили провести концерт и в Сухуми, но я отказался. Политика не мое дело, но в Сухуми я дам концерт только тогда, когда смогу достойно туда приехать. Я хочу посещать свой дом, как остальную Грузию", - говорится в интервью Тодуа изданию Livepress.ge от 26 января.

Интервью Тодуа вызвало большой резонанс в Абхазии и повлекло требования отставки организаторов концерта. Глава администрации Гальского района Темур Надарая и начальник отдела культуры Вадим Ехвая 29 января ответили на прозвучавшие в их адрес обвинения в предательстве на пресс-конференции в Сухуме.

Надарая заявил, что Георгий Тодуа въехал в Абхазию из России через КПП "Псоу", причем не впервые. По словам чиновника, власти Гальского района не усмотрели ничего предосудительного в намерении "гражданина России и солиста Мариинского театра дать концерт в родном городе", а никаких условий исполнитель им не ставил.

"По всем моим данным на сегодняшний день, это была заранее спланированная акция. Его выступление было провокацией с самого начала, но мы это не увидели, не раскусили. Наша бдительность была ослаблена из-за того, что он родился и вырос здесь, он не первый раз посещает Абхазию. На него, на его родителей и родственников никакого компромата", - приводит слова Надарая "Спутник-Абхазия".

Надарая заключил, что отныне въезд в Абхазию для Тодуа закрыт. Заведующий домом культуры в Гале Вадим Ехвая добавил, что в репертуаре выступления Тодуа "были исключительно русские и итальянские песни", а кроме того, исполнитель захотел исполнить одну мегрельскую песню на мегрельском языке. "Я позволил, так как в районе у нас мегрельские песни не запрещены", - процитировало его "Эхо Кавказа".

"Амцахара" обвинила власти Абхазии в подверженности "грузинскому влиянию"

Абхазская оппозиция, возмущенная концертом в Гале, вновь напомнила о своем требовании отставки президента республики Рауля Хаджимба. Партия "Амцахара" заявила, что объяснения Темура Надарая в связи с концертом выглядят "беспомощно и глупо", а власти республики в целом "полностью дискредитировали себя в глазах абхазского общества".

"Если проанализировать все последние действия властей, прослеживается общая тенденция грузинского влияния на власти Абхазии. Еще не решен вопрос о конституционности действий президента Хаджимба по так называемому обмену Лукава, как власти совершили очередную провокацию. Мы еще раз убеждаемся, что наши требования о досрочной отставке президента Хаджимба вполне обоснованы и законны", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

"Кавказский узел" писал ранее, что абхазская оппозиция объединилась с целью добиваться досрочной отставки президента Абхазии Рауля Хаджимба. В вину Хаджимбе оппозиционеры поставили "единоличное" помилование одного из лидеров "Лесных братьев" Георгия Лукава, невыполненные предвыборные обещания и нерешенные проблемы республики.