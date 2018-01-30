Станция тбилисского метро "Варкетили" © Sputnik / STRINGER, https://sputnik-georgia.ru/incidents/20180130/239103576/Chislo-postradavshih-v-Tbilisskom-metro-vozroslo-do-11.html

30 января 2018, 12:37

Число пострадавших в тбилисском метро увеличилось до 11

Станция "Варкетили" тбилисского метро после обрушения подвесного потолка закрыта, сообщили транспортники. Пострадали люди, которые находились в момент происшествия на перроне, сообщили очевидцы.

Как писал "Кавказский узел", обрушение части потолка на станции "Варкетили" произошло сегодня утром, изначально сообщалось о троих пострадавших.

"Варкетили" - конечная станция основной ветки тбилисского метрополитена. Она расположена на юго-востоке и обслуживает сразу несколько крупных микрорайонов окраины столицы Грузии.

Число пострадавших возросло до 11, сообщила находящаяся на месте происшествия врач "скорой помощи". По ее словам, всех пострадавших отвезли в больницу, передает "Sputnik-Грузия". 

Один из 11 раненых - сотрудник патрульной полиции, пострадавших перевозят в клинику Ингороква, передает "Интерпрессньюс". 

Подвесной потолок упал на людей, ожидавших поезд, сообщил агентству один из очевидцев. "Я спускался на последней ступеньке эскалатора, когда увидел, что потолок упал, и под него попали люди, ожидавшие поезд", - рассказал мужчина.

Другой очевидец сообщил, что навесной потолок обрушился, когда люди выходили из вагонов, и из-за пыли люди ничего не видели. "В метро отключилось электричество. Была ужасная пыль, мы ничего не видели. Предположительно, потолок обрушился над вагонами. Прибыли спасатели, которые начали выводить людей и оказывать помощь", — рассказал очевидец, слова которого, как передает корреспондент "Кавказского узла", привела телекомпания "Рустави 2".

Подвесной потолок обрушился на перроне станции метро "Варкетили", подтвердили в "Тбилисской транспортной компании", отметив, что станция сегодня будет закрыта весь день. "Сегодня "Варкетили" не сможет обслуживать пассажиров. Поезда ходят до "Самгори", - рассказала представитель компании, слова которой приводит агентство "Новости-Грузия".

На место происшествия прибыл мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщили в эфире Первого канала "Общественного вещателя Грузии", передает корреспондент "Кавказского узла".

Ранее сообщалось, что на станции "Варкетили" в сентябре 2017 года были завершены ремонтные работы, в рамках которых был обновлен интерьер верхнего и нижнего вестибюля станции. Строительные работы провела победившая в тендере компания "Кварелреммшен". Осмотревший станцию после ремонта Давид Нармания, занимавший на тот момент пост мэра Тбилиси, заявил, что "передвижение пассажиров стало гораздо более безопасным и комфортным", передает "Грузия Онлайн".

Напомним, метро в Тбилиси было открыто 11 января 1966 года, его протяженность составляет более 26 километров. На двух линиях - Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской - расположены 23 станции. Самая новая станция метро "Университет" была открыта 18 сентября 2017 года, ее строительство велось с 1990 года.

Примечание:

"АБР выделил 12 миллионов евро на ремонт метро в Тбилиси", "Завершено строительство станции метро "Университет" в Тбилиси", "Станция тбилисского метро возобновила работу после пожара".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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