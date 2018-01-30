Число пострадавших в тбилисском метро увеличилось до 11

30 января 2018, 12:37

Станция "Варкетили" тбилисского метро после обрушения подвесного потолка закрыта, сообщили транспортники. Пострадали люди, которые находились в момент происшествия на перроне, сообщили очевидцы.

Как писал "Кавказский узел", обрушение части потолка на станции "Варкетили" произошло сегодня утром, изначально сообщалось о троих пострадавших.

"Варкетили" - конечная станция основной ветки тбилисского метрополитена. Она расположена на юго-востоке и обслуживает сразу несколько крупных микрорайонов окраины столицы Грузии.

Число пострадавших возросло до 11, сообщила находящаяся на месте происшествия врач "скорой помощи". По ее словам, всех пострадавших отвезли в больницу, передает "Sputnik-Грузия".

Один из 11 раненых - сотрудник патрульной полиции, пострадавших перевозят в клинику Ингороква, передает "Интерпрессньюс".

Подвесной потолок упал на людей, ожидавших поезд, сообщил агентству один из очевидцев. "Я спускался на последней ступеньке эскалатора, когда увидел, что потолок упал, и под него попали люди, ожидавшие поезд", - рассказал мужчина.

Другой очевидец сообщил, что навесной потолок обрушился, когда люди выходили из вагонов, и из-за пыли люди ничего не видели. "В метро отключилось электричество. Была ужасная пыль, мы ничего не видели. Предположительно, потолок обрушился над вагонами. Прибыли спасатели, которые начали выводить людей и оказывать помощь", — рассказал очевидец, слова которого, как передает корреспондент "Кавказского узла", привела телекомпания "Рустави 2".

Подвесной потолок обрушился на перроне станции метро "Варкетили", подтвердили в "Тбилисской транспортной компании", отметив, что станция сегодня будет закрыта весь день. "Сегодня "Варкетили" не сможет обслуживать пассажиров. Поезда ходят до "Самгори", - рассказала представитель компании, слова которой приводит агентство "Новости-Грузия".

На место происшествия прибыл мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщили в эфире Первого канала "Общественного вещателя Грузии", передает корреспондент "Кавказского узла".

Ранее сообщалось, что на станции "Варкетили" в сентябре 2017 года были завершены ремонтные работы, в рамках которых был обновлен интерьер верхнего и нижнего вестибюля станции. Строительные работы провела победившая в тендере компания "Кварелреммшен". Осмотревший станцию после ремонта Давид Нармания, занимавший на тот момент пост мэра Тбилиси, заявил, что "передвижение пассажиров стало гораздо более безопасным и комфортным", передает "Грузия Онлайн".