Три человека пострадали при обрушении потолка в метро Тбилиси

30 января 2018, 10:42

Обрушение части потолка произошло сегодня утром на станции тбилисского метро "Варкетили", ремонт которой был завершен четыре месяца назад.

Сообщение о происшествии, в результате которого пострадали три человека, появилось в эфире Первого канала "Общественного вещателя Грузии", передает корреспондент "Кавказского узла".

На месте происшествия работают спасательные группы, сообщили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями.

В рамках ремонтных работ, которые были завершены на станции "Варкетили" в сентябре 2017 года, был обновлен интерьер верхнего и нижнего вестибюля станции, отремонтированы наклонные тоннели, очищены гранит и мрамор пола. В станции смонтировали новые операторские киоски и турникеты, также заменили указатели направления движения.

Напомним, метро в Тбилиси было открыто 11 января 1966 года, его протяженность составляет более 26 километров. На двух линиях - Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской - расположены 23 станции. Самая новая станция метро "Университет" была открыта 18 сентября 2017 года была, ее строительство велось с 1990 года.