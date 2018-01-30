Кабардино-Балкария выбрана для пробной переписи населения

30 января 2018, 08:40

Пробная перепись населения России пройдет с 1 по 31 октября 2018 года в десяти регионах, в их число попала и Кабардино-Балкария, определило правительство страны.

Цель пробной переписи - отработка программно-методологических, организационных и технологических вопросов при подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.

Распоряжением правительства Российской Федерации Кабардино-Балкария вошла в число десяти регионов, где пробная перепись населения пройдет с применением новых способов сбора данных, передает РИА «Кабардино-Балкария».

Сбор данных будет производиться в электронном виде, всего пробная перепись населения затронет около 36 тысяч жителей Эльбрусского района Кабардино-Балкарии, сообщили 29 января в управлении федеральной службы Госстатистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.



"В Кабардино-Балкарии, предположительно, будет обследовано около 36 тысяч человек. Сведения о населении, содержащиеся в переписных листах, являются информацией ограниченного доступа, не подлежат разглашению или распространению и используются только в целях формирования официальной статистической информации. Обработка сведений о населении будет осуществляться в условиях, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа и предотвращение их хищения, утраты, подделки или иного искажения", - рассказал представитель ведомства.

По его словам, Кабардино-Балкария представляет особый интерес для статистики как регион, большую долю которого составляет сельское население, имеющий различные природно-климатические условия, горные и предгорные зоны.

Кроме Эльбрусского района КБР в пробную перепись попадут по одному муниципалитету Якутии, Камчатки, Красноярского края, Новгородской и Сахалинской областей, Москвы и Петербурга, а также два района Иркутской области, передает ТАСС.

Ожидается, что всего в этих регионах пробная перепись охватит 550 тысяч человек. Ее организация и обобщение результатов возложены на Росстат, а подготовка доклада правительству о ее итогах и предложений – на Минэкономразвития России, говорится со ссылкой на распоряжение правительства РФ от 22 января, в сообщении на сайте «Гарант».

Как писал "Кавказский узел", последняя Всероссийская перепись населения прошла в 2010 году. Согласно ее итогам, население Кабардино-Балкарии составляло более 850 тысяч человек, что на пять процентов меньше, чем во время предыдущей переписи населения 2002 года. Кроме того, как показала перепись-2010, в Кабардино-Балкарии на тот момент проживало 90 человек, возраст которых составлял 100 и более лет.

В разделе "Справочник" "Кавказского узла" представлены сводные данные об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года в Кабардино-Балкарии, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.