Сотрудники полиции в штабе Навального. Астрахань, 28 января 2018 года. Фото Елены Гребенюк для "Кавказского узла".

28 января 2018, 13:01

Два человека из штаба Навального в Астрахани доставлены в полицию

Доставлены в полицию координатор астраханского штаба Навального Александр Когут и активист штаба Кирилл Андрианов. При обыске в штабе полицейские изъяли 11 агитационных листовок.

"Кавказский узел" писал, что сегодня полиция обыскивала штаб оппозиционера Навального в Астрахани. Активистов Александра Когута и Кирилла Андрианова полицейские обвинили в административном правонарушении.

Когуту и Андриянову вменяют статью о распространении агитации с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах (ст.5.12 КоАП), передает корреспондент "Кавказского узла".

При обыске в штабе сотрудникам полиции, по данным активистов, не понравился текст плаката в штабе, но забирать его они не стали, забрали только листовки.

Сегодня в ряде городов России, в том числе и в Астрахани, запланированы акции в поддержку общероссийской "Забастовки избирателей”.  Участники этих акций призывают к бойкоту предстоящих президентских выборов. Новости о протестах сторонников Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального"".

"Кавказский узел" проанализировал, чем привлекает активистов работа в штабах Алексея Навального на юге России, об этом рассказывается в материале "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В справке "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле", изложены взгляды Навального на решение проблем, имеющих отношение к Кавказу.

Примечание:

"Волонтер штаба Навального задержан в Волгограде", "Активист штаба Навального в Майкопе принудительно доставлен в прокуратуру", "Собчак в Грозном потребовала освободить Титиева".

Автор: Елена Гребенюк; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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