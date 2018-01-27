Спасатели эвакуировали 100 посетителей торгового центра в Краснодаре

27 января 2018, 22:29

Пожар произошел в торговом центре "Галерея" в Краснодаре, пострадавших нет, сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям сегодня днем. Сгорела обшивка здания, проинформировали в ведомстве.

Из торгового центра были эвакуированы 100 человек. Пожар потушен на площади 80 квадратных метров, на месте работали 57 пожарных и 21 единица техники. Погибших и пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Торговый центр уже вернулся к работе, сообщили горожане. Пожар вспыхнул снаружи, на обшивке здания, и внутреннюю отделку фактически не повредил, написал "Блокнот".

По предварительным данным, пожар произошел после короткого замыкания электропроводки, передает со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС ТАСС.

Ситуацию с ТРЦ обсуждают пользователи соцсети "ВКонтакте" в группе "Подслушано Краснодар".

"Смею предположить, что причиной возгорания было короткое замыкание. В подобных панельных домах проводку клали алюминиевую, одножильную с сечением 1,5-2,0 мм, что недостаточно для современных потребителей. А заложенную в стены проводку менять крайне проблематично", - предположил пользователь Роман Аленичев.

"У пожарных одна версия - короткое замыкание. В торговых центрах, я знаю, как сдают магазины по электрике - не один делали", - написал Дмитрий Бочкарев.