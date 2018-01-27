Четверо ростовских студентов оштрафованы за листовки в поддержку Навального

27 января 2018, 15:43

Студенты одного из вузов Ростова-на-Дону, задержанные за расклейку листовок в поддержку Навального, получили штрафы за нарушение правил агитации.

Жители Ростова-на-Дону, Батайска и Азова были задержаны сотрудниками ГИБДД за расклейку агитационных листовок некоторое время назад. В своих объяснениях студенты сообщили, что получили листовки в штабе волонтеров Навального в начале января.

Сегодня суд признал четырех студентов виновными в размещении печатных агитационных материалов в местах, в помещениях, в зданиях и иных объектах без разрешения собственника или владельца (часть 2 статьи 5.12 КоАП РФ).

Молодые люди ранее привлекались к административной ответственности, поэтому им назначен минимальный штраф - 500 рублей, сообщило издание "Блокнот-Ростов".

21-летний студент из Батайска оштрафован в общей сложности на 1500 рублей - суд признал, что 21 и 23 января молодой человек распространял в Батайске агитационные листовки без обязательной информации об изготовителе и заказчике материалов, тираже и дате их выхода, причем некоторые из этих листовок были наклеены на здании продуктового магазина без разрешения собственника. Парень полностью признал свою вину и раскаялся, уточнило сегодня издание Don24.ru.

"Кавказский узел" 22 января сообщал, что координатор местного штаба Навального Анастасия Дейнека арестована на 8 суток, а активист штаба Вадим Кобзев - на 10 суток за нарушение правил проведения митинга 24 декабря.

Открытие штаба Навального в Ростове-на-Дону в апреле 2017 года проходило под давлением ФСБ и местного казачества, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение", опубликованной на "Кавказском узле", собраны 10 пунктов "кавказской программы" Алексея Навального - среди них поддержка лозунга: "Хватит кормить Кавказ", прямые выборы глав республик и критика "шариатской армии" Кадырова.

Материалы о протестных мероприятиях сторонников оппозиционера в регионах юга России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Акции Навального".