Жители поселка в Ростовской области пожаловались на холодные батареи

25 января 2018, 22:29

Квартиры в поселке Розет весь отопительный сезон остаются холодными, от замерзания спасают только электрические обогреватели и угольные печки, заявили местные жители. Замглавы администрации Красносулинского района сообщил, что в поселок выезжала комиссия, но причину холода в домах не установила.

В поселке Розет, помимо частных, 17 двухэтажных домов. Тепло только в трех из них, пожаловались корреспонденту "Кавказского узла" мерзнущие жители нескольких домов, собравшиеся сегодня на улице Черемушки.

По их словам, проболема с отоплением в поселке существует уже третий год, но если в прошлые отопительные сезоны батереи бывали холодными лишь время от времени, то с началом нынешней зимы они остаются такими постоянно, заявили местные жители. "При зарплате 8500 мы вынуждены отдавать 4300 за холодные батареи, а если вовремя не заплатишь, поставщик подает в суд", - сказала одна из собравшихся. Сопоставимую с платой за отопление сумму приходится платить и за электроэнергию, поскольку в квартирах работают обогреватели, сообщили жители Розета.

Местная жительница Наталья Арефьева отметила, что обращалась в котельные муниципального предприятия, которое обслуживает поселок. "Кочегары нам отвечают, что нам завезли плохой уголь и мы не можем им протопить до нужной температуры", - сказала она, продемонстрировав ведро с углем, который взяла из котельной для образца.

Одна из местных жительниц рассказала, что в последние дни на улице стояла температура от 0 до -2°С, и термометр в ее гостиной показывал +18°С, а в угловой детской комнате - всего +12°С. Добиться таких температур удалось только с помощью обогревателей, подчеркнула женщина. Собравшиеся отметили, что в квартирах сыро, появился грибок.

Термометр в квартире у 78-летней Людмилы Афанасьевой, где побывал корреспондент "Кавказского узла", показывал всего +13°С, батареи были чуть теплыми. Пенсионерка сообщила, что до этого они были почти ледяными. Она считает, что сегодня в поселке топили лучше обычного, узнав о приезде журналиста и первого секретаря Красносулинского горкома КПРФ Сергея Шаповалова, к которому обратились местные жители.

Дома построены еще в советское время, на кухне в квартирах предусмотрены угольные печи для приготовления пищи, сообщила Людмила Афанасьева. "Многие этим сейчас и спасаются, но невозможно печь протопить так, чтобы и в комнатах было тепло - греться можно только на кухне", - сказала она.

Сама пенсионерка не может топить печь после недавнего перелома руки. "Я хожу по квартире в пальто и трех свитерах. Спать ложусь - снимаю только пальто, покрываю голову пуховым платком. Боюсь когда-то замерзнуть и не проснуться", - пожаловалась Людмила Афанасьева.

Другие жители рассказали, что тоже ложатся спать, тепло одевшись. "А ведь у многих из нас дети. И они, и мы часто из-за этого болеем. Сейчас в Ростовскую область пришли морозы. Сегодня на улице днём - 9, ночью синоптики говорят опустится до -12, а дальше обещают до - 25. Мы в отчаянии, не знаем как дальше жить и к кому обращаться. Если ситуация не изменится, поедем делегацией к главе района Николаю Альшенко или в Ростов к губернатору", - заявил один из розетовцев.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в райцентре Красный Сулин ожидается понижений температуры до -16 градусов. Днем 26 января будет -5, такая же температура сохранится и в ночь на 27 января. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Проверка, проведенная администрацией Красносулинского района, показала, что вода, подающаяся из котельной, нагрета до нужной температуры, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" замглавы района Роман Свердлов, курирующий сферу ЖКХ. Он предположил, что виноваты сами люди, которые не спускают воду из труб из-за чего возникают пробки. Также Роман Свердлов не исключил, что кочегары недобросовестно исполняют свою работу.

Он сообщил, что, возможно, уже 26 января будет проведена еще одна внеплановая проверка. "Я буду разбираться в этой ситуации и выяснять причину замерзания жителей", - сказал Свердлов.

По словам жителей поселка, в котельной три котла, но постоянно работают только два из них. Третий топят изредка, но и тогда температура в домах поднимается лишь ненамного. Они также рассказали, что после жалоб в поселок приезжала комиссия. В день ее приезда батареи в домах были теплыми, но после отъезда проверяющих снова остыли. Жители Розета утверждают, что пытались спускать воду из батарей, но зачастую в трубах ее вообще нет.