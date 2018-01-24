24 января 2018, 17:58
Житель Дагестана заподозрен в экстремизме
Житель Дербента разместил в социальной сети видео, возбуждающее вражду по религиозному признаку, сообщило следствие.
Видеоматериал был размещен в интернете с 2014 по 2016 год, говорится в сообщении.
В отношении 23-летнего жителя Дербента возбуждено дело по ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса России (возбуждение ненависти либо вражды с использованием СМИ), сообщается сегодня на сайте Следственного управления СКР по Дагестану.
Комментариев подозреваемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 декабря 2017 года в аналогичном преступлении был обвинен житель Цунтинского района Дагестана.
"В Дагестане суд приговорил обвиняемого по делу об убийстве Ибрагима Исмаилова к 8,5 года колонии", "НАК: убитый в ходе перестрелки в Дагестане боевик готовил смертницу", "Дагестанец осужден за оправдание терроризма".
24 января 2018, 21:28
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Сторонник Навального отпущен из отдела полиции в Сочи
Полицейские отпустили активиста Дмитрия Титкова, задержанного сегодня по подозрению в употреблении наркотиков. Активист заявил, что экспертизы его крови и изъятого у него табака могут быть сфальсифицированы.
24 января 2018, 20:23
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ЕСПЧ запросил у властей Армении информацию о деле Кюрегяна
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24 января 2018, 20:05
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