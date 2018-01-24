24 января 2018, 17:58

Житель Дагестана заподозрен в экстремизме

Житель Дербента разместил в социальной сети видео, возбуждающее вражду по религиозному признаку, сообщило следствие.

Видеоматериал был размещен в интернете с 2014 по 2016 год, говорится в сообщении.

В отношении 23-летнего жителя Дербента возбуждено дело по ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса России (возбуждение ненависти либо вражды с использованием СМИ), сообщается сегодня на сайте Следственного управления СКР по Дагестану.

Комментариев подозреваемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 декабря 2017 года в аналогичном преступлении был обвинен житель Цунтинского района Дагестана.

Примечание:

"В Дагестане суд приговорил обвиняемого по делу об убийстве Ибрагима Исмаилова к 8,5 года колонии", "НАК: убитый в ходе перестрелки в Дагестане боевик готовил смертницу", "Дагестанец осужден за оправдание терроризма".

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