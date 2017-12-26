УК РФ. Фото Фото Елены Синеок, Юга.ру

26 декабря 2017, 08:37

Дагестанец обвинен в призывах к экстремизму

В суд направлено дело жителя Цунтинского район Дагестана, обвиненного в размещении призывов к экстремизму в соцсети.

По версии обвинения, мужчина на своей странице в соцсети разместил семь текстов, в которых содержались призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды к группе лиц по признаку отношения к религии.

Обвинения предъявлены по ч.2 ст.280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч.1 ст.282 (возбуждение ненависти либо вражды) УК РФ.

Мужчине грозит наказание до пяти лет лишения свободы по каждому пункту обвинения.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Кизлярский районный суд, говорится в сообщении от 25 декабря на сайте прокуратуры Дагестана. О том, какие именно тексты и в какой соцсети размещал обвиняемый, в нем не уточняется.

Комментариев от обвиняемого или его официальных представителей относительно версии обвинения пока не поступало.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря прокуратура сообщила о том, что житель Махачкалы приговорен к 2,5 года лишения свободы условно по тем же статьям.

Примечание:

"Житель Дагестана осужден за призывы к экстремизму", "Дагестанка получила условный срок по экстремистской статье", "Житель Дагестана получил срок за комментарии в интернете".

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