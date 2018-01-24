24 января 2018, 12:12
Полиция нашла в Северной Осетии авторов видео курящего ребенка
Полицейские составили протокол об административном правонарушении жителя Северной Осетии, который, по их мнению, дал ребенку сигарету, сообщило 23 января МВД региона.
Как писал "Кавказский узел", пользователей соцсети возмутило опубликованное видео с курящим ребенком, а прокуратура Северной Осетии инициировала проверку семьи мальчика и условий его воспитания.
23 января в Facebook был размещен видеоролик, на котором маленький ребенок сидит на коленях мужчины, лица которого не видно, и выкуривает сигарету. На вопросы мужчины мальчик отвечает нецензурно, на что взрослые реагируют смехом.
По требованию главы МВД Северной Осетии Михаила Скокова полицейские установили личности родителей ребенка и провели с ними профилактическую беседу, в которой принял участие и уполномоченный по делам ребенка при главе республики Артур Кокаев, сообщила пресс-служба министерства.
"Установлено, что сигарету ребенку дал родной дядя, в отношении которого сотрудниками полиции составлен административный протокол по ч.1 ст.6.23 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака». Семья ребенка взята на контроль", - говорится в сообщении, размещенном 23 января на сайте регионального МВД.
Часть 1 ст.6.23 КоАП РФ предусматривает штраф от 1000 до 2000 рублей.