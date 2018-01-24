Полиция нашла в Северной Осетии авторов видео курящего ребенка

24 января 2018, 12:12

Полицейские составили протокол об административном правонарушении жителя Северной Осетии, который, по их мнению, дал ребенку сигарету, сообщило 23 января МВД региона.

Как писал "Кавказский узел", пользователей соцсети возмутило опубликованное видео с курящим ребенком, а прокуратура Северной Осетии инициировала проверку семьи мальчика и условий его воспитания.

23 января в Facebook был размещен видеоролик, на котором маленький ребенок сидит на коленях мужчины, лица которого не видно, и выкуривает сигарету. На вопросы мужчины мальчик отвечает нецензурно, на что взрослые реагируют смехом.

По требованию главы МВД Северной Осетии Михаила Скокова полицейские установили личности родителей ребенка и провели с ними профилактическую беседу, в которой принял участие и уполномоченный по делам ребенка при главе республики Артур Кокаев, сообщила пресс-служба министерства.

"Установлено, что сигарету ребенку дал родной дядя, в отношении которого сотрудниками полиции составлен административный протокол по ч.1 ст.6.23 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака». Семья ребенка взята на контроль", - говорится в сообщении, размещенном 23 января на сайте регионального МВД.

Часть 1 ст.6.23 КоАП РФ предусматривает штраф от 1000 до 2000 рублей.