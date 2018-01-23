Скриншот из видеоролика с курящим ребенком. Фото https://www.facebook.com/groups/respublikaalania/permalink/197991943232979

23 января 2018, 15:20

Видео с курящим ребенком из Северной Осетии вызвало возмущение в соцсетях

Видеоролик, где маленький ребенок, сидя на коленях у взрослого, выкуривает сигарету, появился в Интернете. Прокуратура решила проверить семью ребенка и условия его воспитания, сообщило сегодня ведомство.

Видеоролик с курящим ребенком был опубликован сегодня ночью на странице "Республика Алания" в соцсети Facebook.

На видео ребенок сидит на коленях взрослого мужчины, лица которого не видно, оба курят. Мужчина задает мальчику вопросы, на которые он отвечает нецензурно. Присутствующие при этом взрослые реагируют на происходящее смехом. 

Скриншот с личной страницы https://www.facebook.com/groups/respublikaalania/permalink/1979919432329792/"Прокурор республики Владимир Векшин поручил организовать проверку соблюдения требований законодательства о защите жизни и здоровья несовершеннолетнего, а также о профилактике семейного неблагополучия. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям родителей ребенка, в частности тому, как они исполняют свои родительские обязанности", - сообщается сегодня на сайте прокуратуры Северной Осетии.

В ведомстве также отметили, что оценят "действия органов системы профилактики по выявлению детей, находящихся в социально-опасном положении".

Видеоролик вызвал негодование пользователей Facebook. "Эту семью надо опознать и к позорному столбу привязать", - прокомментировал видео на странице "Республика Алания" Айвар Кантемиров.

"Кошмар. У таких родителей нужно отнять ребёнка и немедленно!", - написала Зарина Кабисова.

"Я думаю, надо проверить родителей на адекватность, и, если они не алкоголики, не наркоманы и психически здоровы - то попробовать перевоспитать, объяснить им их ошибку. Привлечь фамилию и соседей к участию в судьбе ребенка. И только в крайнем случае забрать ребенка...", - считает пользователь Индира Габолаева.

"Это надо же, ребенок так профессионально выкурил сигарету, а ведь ему максимум года два и очевидно это у него не первая сигарета...а потом эти родители со слезами на глазах будут просить у людей и правительства деньги на лечение ребенка!!! И виноваты в их горе будут все...Жаль ребенка, очень жаль. С детства портят их, учат матом говорить, а потом удивляются...", - написала Тамара Бигаева.

"И таких родителей, к большому сожалению, очень много. Если бы их лишили родительских прав, другим бы неповадно было", - заявила Larisa Gueva.

Примечание:

"Жители Дагестана потребовали наказать подростков за видео с издевательствами", "Житель Пятигорска обвинен в насилии над детьми".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Прикреплённые файлы
Лента новостей

23 января 2018, 20:56

  • Оппозиция Абхазии объединилась ради отставки Хаджимбы

    Президент Абхазии Рауль Хаджимба единолично помиловал Георгия Лукаву, не выполнил свои предвыборные обещания и не предпринял мер для разрешения множества проблем республики, заявили участники Союза политических партий и общественных организаций Абхазии.

23 января 2018, 20:40

  • Оштрафована ростовская сторонница Навального

    Суд назначил волонтеру штаба Навального в Ростове-на-Дону Татьяне Спорышевой 15 тысяч рублей штрафа за участие в собрании избирателей, поддержавших выдвижение оппозиционного политика в президенты.

23 января 2018, 20:37

  • Ингушское отделение “Мемориала” возобновило работу после поджога

    Участникам нападения на ингушский офис “Мемориала” не удалось сорвать работу правозащитников в Ингушетии, работа отделения возобновлена, сообщил сегодня глава ингушского представительства ПЦ "Мемориал" Тимур Акиев. От властей предложение переехать в другое здание не поступало, возобновить работу помогли друзья правозащитников, отметил Акиев.

23 января 2018, 20:04

23 января 2018, 19:37

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты