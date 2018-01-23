Видео с курящим ребенком из Северной Осетии вызвало возмущение в соцсетях

23 января 2018, 15:20

Видеоролик, где маленький ребенок, сидя на коленях у взрослого, выкуривает сигарету, появился в Интернете. Прокуратура решила проверить семью ребенка и условия его воспитания, сообщило сегодня ведомство.

Видеоролик с курящим ребенком был опубликован сегодня ночью на странице "Республика Алания" в соцсети Facebook.

На видео ребенок сидит на коленях взрослого мужчины, лица которого не видно, оба курят. Мужчина задает мальчику вопросы, на которые он отвечает нецензурно. Присутствующие при этом взрослые реагируют на происходящее смехом.

"Прокурор республики Владимир Векшин поручил организовать проверку соблюдения требований законодательства о защите жизни и здоровья несовершеннолетнего, а также о профилактике семейного неблагополучия. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям родителей ребенка, в частности тому, как они исполняют свои родительские обязанности", - сообщается сегодня на сайте прокуратуры Северной Осетии.

В ведомстве также отметили, что оценят "действия органов системы профилактики по выявлению детей, находящихся в социально-опасном положении".

Видеоролик вызвал негодование пользователей Facebook. "Эту семью надо опознать и к позорному столбу привязать", - прокомментировал видео на странице "Республика Алания" Айвар Кантемиров.

"Кошмар. У таких родителей нужно отнять ребёнка и немедленно!", - написала Зарина Кабисова.

"Я думаю, надо проверить родителей на адекватность, и, если они не алкоголики, не наркоманы и психически здоровы - то попробовать перевоспитать, объяснить им их ошибку. Привлечь фамилию и соседей к участию в судьбе ребенка. И только в крайнем случае забрать ребенка...", - считает пользователь Индира Габолаева.

"Это надо же, ребенок так профессионально выкурил сигарету, а ведь ему максимум года два и очевидно это у него не первая сигарета...а потом эти родители со слезами на глазах будут просить у людей и правительства деньги на лечение ребенка!!! И виноваты в их горе будут все...Жаль ребенка, очень жаль. С детства портят их, учат матом говорить, а потом удивляются...", - написала Тамара Бигаева.

"И таких родителей, к большому сожалению, очень много. Если бы их лишили родительских прав, другим бы неповадно было", - заявила Larisa Gueva.