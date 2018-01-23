23 января 2018, 00:09
Три человека пострадали при драке со стрельбой в Махачкале
После массовой драки с применением травматического оружия в Махачкале госпитализированы три человека, сообщил представитель МВД.
По данным представителя МВД по Дагестану, один из участников драки в Махачкале, произошедшей вечером 22 января, открыл стрельбу и ранил двух человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении стрелявшего, сообщил представитель МВД.
"Драка произошла, предварительно, в 21:40 мск на проспекте Ярагского Махачкалы между четырьмя молодыми людьми - два на два. Один из них начал стрелять из травматического оружия. В результате этого двое получили ранения. Третий участник получил травму в виде перелома челюсти. Всех пострадавших доставили в больницу", - цитирует представителя МВД по региону “Интерфакс”.
"Два человека пострадали при перестрелке в Ростове-на-Дону", "Перестрелка с полицейскими произошла в Ростове", "Подозреваемый в стрельбе на центральной площади Ростова-на-Дону задержан".
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