Три человека пострадали при драке со стрельбой в Махачкале

23 января 2018, 00:09

После массовой драки с применением травматического оружия в Махачкале госпитализированы три человека, сообщил представитель МВД.

По данным представителя МВД по Дагестану, один из участников драки в Махачкале, произошедшей вечером 22 января, открыл стрельбу и ранил двух человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении стрелявшего, сообщил представитель МВД.

"Драка произошла, предварительно, в 21:40 мск на проспекте Ярагского Махачкалы между четырьмя молодыми людьми - два на два. Один из них начал стрелять из травматического оружия. В результате этого двое получили ранения. Третий участник получил травму в виде перелома челюсти. Всех пострадавших доставили в больницу", - цитирует представителя МВД по региону “Интерфакс”.