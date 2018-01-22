Замглавы Зверево переведена из СИЗО под домашний арест

22 января 2018, 17:52

Заместитель главы администрации Зверево Альбина Порошина после выхода из СИЗО отказалась от показаний против мэра Новочеркасска Игоря Зюзина, сообщил источник в правоохранительных органах.

Замглавы Зверево Албина Порошина была задержана 22 декабря 2017 года в своем кабинете. В отношении нее было возбуждено дело по статье “Получение взятки”, ее отправили в СИЗО.

По словам источника в правоохранительных органах Ростовской области, для того, чтобы выйти из СИЗО и оказаться под домашним арестом, чиновница согласилась сотрудничать со следствием. Основным условием соглашения была дача показаний против Игоря Зюзина, бывшего главы администрации Зверево и действующего мэра Новочеркасска, заявил источник.



“Альбину Порошину подозревают в получении взятки в размере более двух миллионов рублей. Из показаний Порошиной следует, что эти деньги предназначались для нового сити-менеджера Новочеркасска Игоря Зюзина. А тот, в свою очередь, должен был помочь предпринимателю стать участником программы «Комфортная городская среда”, — цитирует сегодня источник в правоохранительных органах региона издание 161.ru.

При этом источник издания заявил, что после того, как показания Альбины Порошиной были запротоколированы, а ее саму отпустили из СИЗО под домашний арест, она отказалась от своих слов. “После выхода из-под ареста Порошина полностью поменяла показания и стала брать всю вину на себя”, — приводит издание слова источника в правоохранительных органах региона.



По данным следствия, 35-летняя Альбина Порошина была задержана в собственном кабинете при получении крупной суммы денег – двух миллионов рублей. До назначения замглавы администрации она занимала должность заместителя начальника юридического отдела - заведующего по претензионно-исковой работе и правовому обеспечению в администрации Октябрьского района Ростовской области, отмечает издание DonDay.ru.