Армянские эксперты прогнозируют повышение уровня бедности из-за роста цен

21 января 2018, 23:58

Рост цен в Армении скажется на качестве жизни среднего класса, а уровень бедности по итогам 2018 года может вырасти на 5%. При этом у армянской оппозиции нет потенциала, чтобы раскрутить протест в серьезное политическое противостояние, считают эксперты.

Экономисты прогнозируют новый рост цен

Повышение акцизных ставок на топливо скажется на социально-экономической ситуации и будет способствовать новому росту цен. Как следствие это приведет к повышению уровня бедности, заявил корреспонденту "Кавказского узла" бывший глава Центробанка Армении, экономист Баграт Асатрян.

Он отметил, что подорожание наблюдалось в течение всего 2017 года, однако пик роста цен пришелся на последний квартал. По его данным, рост цен на основную группу товаров продовольственной корзины составил свыше 9%.

"Это отразится, в первую очередь, на наиболее уязвимых социальных группах населения. Уровень бедности в конце текущего года может вырасти на 5%. Бюджет 2018 года не предусматривает повышение пенсий и минимальной зарплаты, и это также скажется на повышении уровня бедности", - подчеркнул Асатрян.

Бывший глава Центробанка считает, что "власти проявили бездеятельность и не предприняли в 2017 году мер по сдерживанию цен на основные виды продовольствия". По его мнению, в ряде случаев рост цен носил спекулятивный характер и был необоснованным.

"Если в отдельных случаях, как, например, с маслом, рост цен объясняли международной тенденцией, то указать причины подорожания мяса или яиц специалисты не смогли. Была паника на рынке, такое бывает, тем более на нашем неорганизованном рынке. А при панике производители и торговцы попытались получить больше доходов", - пояснил он.

По его словам, госкомиссия по защите экономической конкуренции, в частности, имеет рычаги для воздействия на эти процессы. "Однако никто не взялся изучить и дать оценку причин роста цены на яйца", - добавил экономист.

Асатрян отметил, что "госкомиссия не делает каких-либо опережающих шагов, а лишь пытается оправдать происходящее на рынке". "Есть и другие группы товаров, рост цен на которые не был обоснован, и если бы этот орган наметил какие-то действия, ситуация была бы иная", - уверен он.

Эксперт прогнозирует очередной рост цен на продукты питания из-за подорожания бензина, сжатого газа и дизтоплива с начала текущего года.

"И это объяснимо, так как транспортировка играет большую роль в себестоимости товара. И хотя причины подорожания топлива известны – это ЕАЭС и единый таможенный кодекс, сам процесс начался давно. Бензин в прошлом году, в частности, подорожал почти на 15%. И этот фактор должен был отразиться на рынке", - пояснил Асатрян.

Так, согласно Налоговому кодексу, опубликованному на официальном сайте Государственного комитета по доходам, акцизный налог на бензин увеличился с 25 тысяч драмов (около 52 долларов) за одну тонну до 40 тысяч (около 83 долларов), а на сжатый газ – с 8 330 драмов (примерно 17 долларов) за одну тысячу кубических метров до 25 тысяч. В то же время, с 35 тысяч драмов (более 72 долларов) за одну тонну до 13 тысяч драмов (около 27 долларов) снизился акцизный сбор на дизтопливо, импорт которого до 2018 года был освобожден от уплаты налогов.

Экономист также считает, что изменение налогового законодательства несущественно отразится на доходах среднего класса.

"Средний класс пострадает, но не столько от процентных ставок – они не так высоко поднялись, сколько от уровня инфляции. И здесь есть принципиальные вопросы. Ставки подоходного налога у нас выше, чем в странах ЕАЭС. В частности в России налог составляет менее 15%, а у нас он зашкаливает за 30%", - заявил экс-глава Центробанка.

До 1 января 2018 года ставка подоходного налога с дохода менее 120 тысяч драмов (около 250 долларов) составляла 24,4%, со 120 тысяч до двух миллионов драмов (около 4140 долларов) – 26%. Согласно статье 150 нового Налогового кодекса, с зарплаты до 150 тысяч драмов (порядка 310 долларов) будет удержано 23%, со 150 тысяч до двух миллиона драмов 28%. Ставка подоходного налога для работников с зарплатой свыше двух миллионов осталась неизменной – 36%, сообщается на сайте официальном сайте Государственного комитета по доходам.

Асатрян сомневается, что предстоящие 23 января парламентские слушания по вопросу подорожания изменят ситуацию на рынке продовольственных товаров. По его мнению, действия властей - запоздалые.

"Изменения в Налоговый кодекс приняты давно, уже третий год как. И надо было оценить возможные последствия и разработать соответствующие меры. Но ничего практически не было сделано", - заявил экономист.

По его словам, "власти не должны были торопиться с принятием нового Налогового кодекса". "Партнеры Армении по Евразийскому союзу с пониманием бы отнеслись к этому решению власти повременить с введением новых акцизных ставок", - сказал эксперт.

Рост цен будет иметь негативные последствия для социально уязвимых групп, а также среднего класса, заявил корреспонденту "Кавказского узла" председатель НПО "Информированный и защищенный потребитель", экономист Бабкен Пипоян.

Он отметил, что на фоне массового подорожания доходы бюджетных работников, а также пенсии остались неизменными, "и этот фактор также отразится на уровне жизни".

"Подорожание продуктов питания, в частности, масла, мяса и картофеля, приведет к снижению качества жизни пенсионеров и малообеспеченных слоев населения. Рост цен также скажется на качестве жизни среднего класса", - считает Пипоян.

Экономист назвал рост цен на ряд товаров в 2017 году необоснованным. По его словам, армянский рынок реагировал на международный рост цен, однако не следовал обратной тенденции.

"К примеру, цены на молочную продукцию, за исключением масла, на международном рынке упали, но у нас этот факт остался незамеченным. Или же сахар: на международном рынке зафиксировано 33-процентное снижение, а у нас, наоборот, цены выросли", - подчеркнул он.

К концу 2017 года цена на сливочное масло по сравнению с декабрем 2016 года подорожала на 41%, свинина, говядина и баранина – на 37%, 17% и 29% соответственно, картофель – на 28%, а куриное яйцо – на 10%, сообщается на сайте Национальной статистической службы Армении.

Эксперт исключил возможность протеста в связи с экономической ситуацией в Армении

Подорожание продовольственных товаров не приведет к массовым акциям протестам, которые могут угрожать власти, заявил корреспонденту "Кавказского узла" директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

Напомним, ранее жители Армении пожаловались на рост цен на многие продукты. Оппозиционный блок "Елк" призвал граждан выйти на акцию протеста против подорожания.

У оппозиции нет потенциала, чтобы раскрутить социальный протест в серьезное политическое противостояние

Он считает, что "последние президентские выборы 2013 года, парламентские выборы 2017 года, а также конституционный референдум в 2015 году свидетельствуют об апатии, сформировавшейся в обществе". По его мнению, "в Армении нет политической силы, которая социальному протесту придаст политический окрас".

"Для организации протестов нужны технологии и ресурсы, в том числе человеческие. У оппозиции нет потенциала, чтобы раскрутить социальный протест в серьезное политическое противостояние", - отметил Искандарян.

В то же время, он уверен, что в армянском обществе высокая потребность в политической силе, способной вывести людей на улицу. Однако, по его наблюдениям, к существующим в стране партиям в обществе нет доверия.

"Протест - это технология. Протест без технологий называется бунт, с которым справиться проще. Бунт ни к чему хорошему не приводит. Самое страшное, что грозит властям в этом случае, это "осадить" назад, как это было с протестами против повышения тарифов на электроэнергию", - подчеркнул политолог.

Александр Искандарян связал подорожание с долгами, погасить которые властям не под силу. Выплаты по кредитным обязательствам сопоставимы с серьезной статьей бюджета, как, например, с расходами на оборону, заявил он.

"Брать в долг становится все сложнее, а потребности остаются. В частности, потребности в обороне и безопасности. По разным подсчетам, апрельская эскалация обошлась в более чем 100 миллионов долларов. А то, что произошло после апреля, то вооружение, которые Армения приобрела и приобретает до сих пор, эти цифры зашкаливают", - пояснил Искандарян.

Власти решили возложить это бремя на каждого жителя Армении, подчеркнул политолог. "По десять драмов с каждого литра бензина и с каждого кубометра газа – это серьезный налог", - заявил он.

Экономист Баграт Асатрян, в свою очередь, не видит взаимосвязи между подорожанием и обязательствами по выплате госдолга Армении. Он отметил, что только на обслуживание долгов направляется порядка 10% средств из бюджета страны. Выплатить сами долги, по его словам, у правительства нет возможности, и они вынуждены будут пойти на реструктуризацию ее материальной части, при этом продолжив его обслуживание.

"Уровень долга резко поднялся в 2008-2009 годах. В период как экономического, так и политического кризиса. Как заявляли первые лица страны, эти долги были направлены на сохранение социальной стабильности. Власть не имела права так поступать с кредитами. Внешний долг был увеличен для сохранения политической стабильности и обеспечения воспроизводства власти", - заявил экономист.

Согласно данным Национальной статистической службы, по состоянию на 31 октября 2017 года государственный долг Армении составил около 6,3 миллиардов долларов (более трех триллионов драмов), из которых внешний долг составляет свыше пяти миллиардов долларов (более 2,4 триллионов драмов), а внутренний – более 1,24 миллиардов долларов (около 600 миллиардов драмов).

Жители Еревана заявили об увеличении расходов на питание

"Население привыкло молча соглашаться со всем, поэтому ситуация с каждым разом становится все хуже", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" бухгалтер Агун Овсепян.

По ее словам, подорожали самые потребляемые продукты: хлеб, яйца, масло. "Нас в семье трое, и все мы работаем, но денег не хватает. В 2005-2006 годах получала меньше, но удавалось и откладывать, а сейчас все тратится в основном на продукты питания", - сказала женщина.

Пенсионер Аматуни Алоян отметил, что "вынужден контролировать свои расходы, чтобы свести концы с концами".

"Заметно подорожание, в первую очередь, масла, мяса, овощей. Взлетела цена на картошку – со 170-200 драмов до 250. И так раньше не мог позволить шиковать, а теперь вынужденно буду меньше покупать, чтобы уложиться в свои доходы", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

"За заправку автомобиля сжатым газом придется в месяц платить на 8-10 тысяч драмов больше. А учитывая общую ситуацию, рост цен резко скажется на моем бюджете", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель Еревана Артур.

"Ничего хорошего из этого не выйдет. Власти должны предпринять меры для выхода из этой ситуации. Не думаю, что протесты что-то изменят, но и так долго не может продолжаться", - отметил он.

Водитель такси Мнацакан Манукян заявил, что одна заправка сжатого газа ему обходится на 800-1000 драмов (около 2 долларов) дороже.

"В месяц выйдет около 30 тысяч драмов (более 62 долларов), а столько составляют мои коммунальные расходы. Раньше удавалось заработать 2-3 тысячи драмов (примерно 4-6 долларов) в день, теперь все изменилось. Число пассажиров уменьшилось. А тут еще и подорожание – газ, бензин, масло, молочная продукция. Как нам жить? Если так продолжится, через два года в стране никого не останется", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".