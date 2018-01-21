Главред сайта “БлогСочи” потребовал отвода судьи

21 января 2018, 14:15

Главный редактор сайта “БлогСочи” Александр Валов заявил о предвзятости судьи, избирающего ему меру пресечения, и потребовал отвода судья, передает корреспондент “Кавказского узла” из зала суда.

Как сообщал "Кавказский узел", главный редактор сайта "БлогСочи" Александр Валов был задержан поздно вечером 19 января на 48 часов. Перед задержанием в квартире Валова силовики провели обыск. Причина обыска - "деятельность на "БлогСочи" и попытка закрыть сайт", заявил сам Валов. Следователи подозревают Валова в вымогательстве у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, информировал адвокат Александр Попков.

Заседание, на котором рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Валова, началось в 12:30 мск. Валов был доставлен на заседание под конвоем и в наручниках, сообщает корреспондент “Кавказского узла”, присутствующий на заседании.

В ходе заседания Валов и его защита заявили отвод судье Тайгибову. По мнению Валова, “судья необъективно к нему относится, так как на сайте “БлогСочи” есть материал о нем”. Судья пояснил, что данный материал не видел и не читал. Он попросил Валова конкретизировать обвинения на его сайте в свой адрес.

Валов заявил, что “материал был негативным”. “А может, вы читали этот материал? Откуда мы знаем?”, - обратился к судье представитель партии “Яблоко” в Сочи Алексей Челмакин. После этого его за нарушение порядка удалили из зала судебных заседаний.

Судья удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение по ходатайству Валова, передает в 13:22 мск корреспондент “Кавказского узла” из зала суда.

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