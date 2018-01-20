Александр Валов на процессе по иску депутата Госдумы Юрия Напсо в Краснодарском краевом суде, 8 декабря 2017. Фото Светлана Кравченко для "Кавказского узла".

20 января 2018, 04:18

Главред "БлогСочи" Валов задержан на двое суток

Главный редактор сайта "БлогСочи" Александр Валов задержан сотрудниками полиции на 48 часов после обыска, проведенного в его квартире. Полицейские подозревают Валова в вымогательстве у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, сообщи сочинский адвокат Александр Попков.

Как сообщал "Кавказский узел", днем 19 января силовики провели обыск в квартире главреда "БлогСочи" Валова. При этом Александр Валов не открыл  пришедшим дверь, считая действия правоохранительных органов незаконными. Причина обыска - "деятельность на "БлогСочи" и попытка закрыть сайт", заявил корреспонденту "Кавказского узла" Валов. На видеозаписи, которую транслировал на YouTube Александр Валов, он говорит, что в квартире отключен свет. На видео видны искры от инструмента, которым срезали замок на двери, затем в квартиру вошли несколько человек, и камера перестала показывать вошедших, а блогер закричал, что ему закрывают рот и бьют. На этом запись прервалась. По данным на 4.09 мск 20 января запись была недоступна. 

"Блогер и главред БлогСочи Александр Валов задержан следователями СК РФ после обыска на 48 часов по подозрению в вымогательстве денег в крупном размере у депутата ГосДумы от ЛДПР Юрия Напсо. При обыске изъяты телефоны, документы, компьютерная и фототехника. Ничего запрещенного не найдено", - написал на своей странице в социальной сети Facebook сочинский адвокат Александр Попков. 

Он уточнил, что дело возбуждено по статье 163 часть 2 УК РФ, которая подразумевает наказание до 7 лет лишения свободы.

"Валов считает свое уголовное преследование политически мотивированным. В субботу-воскресенье ожидается избрание меры пресечения, в т.ч. заключения под стражу", - сообщил адвокат. 

Комментариев представителей полиции в связи с сообщением адвоката пока не поступало. Информации на сайте главного краевого управления МВД по состоянию на 4.16 мск по поводу обыска и задержания Александра Валова не было.

"Кавказский узел", сообщал, что 27 сентября 2017 года Лазаревский районный суд Сочи удовлетворил иск депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскав с главреда "БлогСочи" Александра Валова 1 миллион рублей, а с одного из блогеров сайта Владимира Мельникова  - 500 тысяч рублей.  Краевой суд отклонил апелляцию Валова.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказским узлом" размещаются на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Александр Валов пожаловался в ЕСПЧ на действия сотрудников ФСБ", "Постановление на арест Александра Валова обжаловано после его выхода из ИВС", "Александр Валов отвергает обвинения в организации митинга в Сочи".

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  • Главред "БлогСочи" Валов задержан на двое суток

    Главный редактор сайта "БлогСочи" Александр Валов задержан сотрудниками полиции на 48 часов после обыска, проведенного в его квартире. Полицейские подозревают Валова в вымогательстве у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, сообщи сочинский адвокат Александр Попков.

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