Боец из Дагестана победил бразильца на турнире в Бостоне

21 января 2018, 11:19

Дагестанский боец смешанного стиля Ислам Махачев победил бразильца Глейсона Тибау на турнире UFC 220 в Бостоне.

Как сообщал “Кавказский узел”, в 2017 году Ислам Махачев победил американца Ника Ленца в рамках шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 208 в Бруклине. Эта победа стала для 25-летнего россиянина 14-й в поединках по правилам ММА и третьей в Абсолютном бойцовском чемпионате.

Ислам Махачев ноукатом завершил поединок против бразильца Глейсона Тибау на турнире UFC 220, который состоялся в Бостоне в ночь на 21 января. На 57-й секунде поединка Махачев сильнейшим ударом отправил Тибау на пол ринга, сообщает издание “Советский спорт”.

Это уже 4-я победа Махачева в UFC при одном поражении. Всего же в карьере дагестанского легковеса 15 побед, отмечает РИА “Дагестан”.

После боя Ислам Махачев подчеркнул, что в следующем поединке “хотел бы помериться силами с американцем Кевином Ли”.

“Рад, что поединок завершился нокаутом. Конечно, поражение нокаутом в его возрасте — это не очень хорошо для Тибау, который очень уважительно вёл себя до боя. Теперь я хочу сразиться с Кевином Ли 7 апреля. Надеюсь, мне дадут этот бой, мне необходимо расти”, - цитирует Махачева издание “Чемпионат.com”.

Напомним, что 31 декабря 2017 года дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе победил бразильца Эдсона Барбозу. 2 января в аэропорту Махачкалы Нурмагомедова встречали около тысячи человек, в том числе представители Минспорта Дагестана, родственники, друзья и болельщики.