Адвокат: следователи подозревают главреда «БлогСочи» Валова в вымогательстве 300 тысяч рублей

21 января 2018, 05:18

Следствие заявило о вымогательстве 300 тысяч рублей у депутата Госдумы Юрия Напсо из фракции ЛДПР главным редактором сайта «БлогСочи» Александром Валовым. По мнению следователей, Валов требовал деньги, угрожая распространить порочащие Напсо сведения, рассказал адвокат журналиста Михаил Беньяш. Валов встречался и поддерживал контакты с депутатом, однако никаких "товарно-денежных отношений" у них не было, заявил адвокат Александр Попков.

Как сообщал "Кавказский узел", главный редактор сайта "БлогСочи" Александр Валов был задержан поздно вечером 19 января на 48 часов. Перед задержанием в квартире Валова силовики провели обыск. Причина обыска - "деятельность на "БлогСочи" и попытка закрыть сайт", заявил корреспонденту "Кавказского узла" сам Валов. Следователи подозревают Валова в вымогательстве у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, информировал адвокат Александр Попков.

Адвокат Александра Валова Михаил Беньяш заявил, что журналист задержан по подозрению в вымогательстве 300 тыс. рублей, он находится в изоляторе временного содержания города Сочи, против него возбуждено дело по подозрению в вымогательстве.

«Уголовное дело возбуждено Cледственным комитетом Центрального района по городу Сочи по заявлению депутата Госдумы Юрия Напсо о том, что Валов вымогал у него денежные средства под угрозой распространения порочащих Напсо сведений», - сказал Михаил Беньяш, слова которого приводит РБК.

По словам адвоката, эти сведения - «информация о том, что Напсо разместил на общественной территории свой личный бассейн», пишет издание.

"Следствие инкриминирует ему, что он предъявил Напсо угрозу, что если тот не заплатит ему 300 тыс. рублей, то Валов будет публиковать эти сведения. Сведения Валов опубликовал... Cам Валов факт вымогательства, того, что он произносил какие-либо требования в отношении Напсо, и даже факт получения денег категорически отрицает", - сказал Михаил Беньяш.

Вмененную Валову сумму (300 тыс. рублей) он назвал "искусственно сформированным крупным размером для того, чтобы преступление вмененное было тяжким, то есть подразумевающим возможность ареста".

Попков: все эти пересылки денег и товарно-денежные отношения Валов отрицает

По информации адвоката международной правозащитной организации «Агора» Александра Попкова, также представляющего интересы Валова, поводом для преследования стала "статья про бассейн".

"В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 163, часть 2, по факту якобы вымогательства им денег у депутата Госдумы Напсо от ЛДПР то ли за непубликацию, то ли за удаление с сайта статьи про бассейн", - сообщил Александр Попков, слова которого приводит РИА "Новости".

Попков подтвердил, что Валов поддерживал контакты с Напсо.

"Конечно, у них были встречи и с Напсо, и с его помощниками, они обсуждали происходящее, но все эти пересылки денег и товарно-денежные отношения Валов отрицает", - заявил, в частности, адвокат.

Напсо отказался подробно комментировать свою роль в деле Валова.

«Я знаю об этом [задержании Валова]. Дыма без огня не бывает. В ближайшее время и средства массовой информации, и его адвокат сами озвучат ситуацию, но по определенным соображениям я пока не хотел бы это комментировать. Дальнейшие комментарии мы уже дадим позже», - заявил Юрий Напсо, слова которого приводит РБК.

"Кавказский узел" сообщал, что 27 сентября 2017 года Лазаревский районный суд Сочи удовлетворил иск депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскав с главреда "БлогСочи" Александра Валова 1 миллион рублей, а с одного из блогеров сайта Владимира Мельникова - 500 тысяч рублей. Валов подал апелляционную жалобу, однако краевой суд отклонил ее.

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