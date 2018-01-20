Жители Азербайджана вышли на акцию памяти в годовщину "Черного января"

20 января 2018, 17:26

Жители Баку, несмотря на холодную погоду и сильный ветер, пришли сегодня на Аллею шехидов (мучеников), чтобы почтить память погибших в результате ввода советских войск в Баку 20 января 1990 года.

В ночь на 20 января 1990 года по указанию руководства СССР в Баку был введен 35-тысячный армейский корпус. В результате операции были убиты 137 мирных жителей, более 744 человек получили ранения. Эти события вошли в историю Азербайджана как "Черный январь", говорится в материале "Черный январь" в Баку (1990)" на "Кавказском узле". Жертвы "Черного января" похоронены на Аллее шехидов (Аллея павших героев) в бакинском Нагорном парке.

Люди идут сегодня на Аллею шехидов с раннего утра. В связи с массовым шествием перекрыто движение транспорта на улицах, прилегающих к аллее. Многие приходят с семьями. Участники шествия несут к могилам жертв красные гвоздики, ставшие символом этой трагедии, передает корреспондент "Кавказского узла".

Первыми Аллею шехидов посетили руководители страны, члены правительства, парламента и зарубежного дипломатического корпуса. В 12.00 по местному времени (11.00 мск) многие жители республики в честь памяти жертв приостановили на минуту свою деятельность. При этом дали гудки корабли в Бакинской бухте, локомотивы на железной дороге, поезда в бакинском метро, сигналили автомобили.

По традиции в бакинском метро играла траурная музыка. В знак траура вдоль эскалаторов и турникетов были разложены гвоздики. В ту трагическую ночь метро работало до утра и стало убежищем для многих, спасавшихся от обстрелов.

Теле- и радиокомпании в день скорби исключили развлекательные программы и показывают передачи и фильмы патриотического характера. Приостановлено вещание зарубежных развлекательных телеканалов.

В мечетях и православных храмах страны прошли траурные богослужения. Акции поминовения состоялись у мемориалов жертв "Черного января" и в различных городах Азербайджана.

Литературно-художественные мероприятия, посвященные годовщине трагических событий, в дни, предшествующие скорбной дате, прошли в школах и вузах.

Историк опроверг версию советских властей о причинах трагедии

Председатель Национального совета демократических сил (НСДС) Азербайджана, доктор исторических наук профессор Джамиль Гасанли считает, что военная операция Советской армии в Баку сопоставима с вводом войск в Будапешт в 1956 году и Прагу - в 1968 году.

"Часто ввод войск в Баку сравнивают с событиями в Тбилиси 9 апреля 1989 года и Bильнюсе – в январе 1991 года. Я не согласен с такой оценкой. B тех городах были локальные конфликты и имели место столкновения между гражданским населением и находящимися там силами полиции и армии. События же в Баку по масштабу, форме исполнения, трагическим последствиям напоминали больше ввод советских войск в 1956 году в Будапешт и 1968 году Прагу. Bпервые в истории СССР советская армия проводила операцию с целью оккупации советской же республики", - сказал Гасанли корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, "фактически был разработан план штурма Баку".

"Войска вошли в Баку с четырех сторон: с севера – поселка Баладжар, востока – со стороны военного аэродрома Гала, с востока - поселка Баилово и даже был высажен десант на Приморский бульвар. Министр обороны Дмитрий Язов прибыл в Баку и лично руководил операцией", - продолжил ученый.

Гасанли отметил, что народное протестное движение в Азербайджане в конце 1980-х - начале 1990-х годов также существенно отличалось от событий в других местах СССР "по масштабу, антисоветской сущности и массовости".

"B Азербайджане поднялось движение за свободу, и выдвигались требования восстановления независимости республики. С другой стороны, усиливалось негодование по поводу бездействия Кремля в связи с сепаратистским движением в Нагорном Карабахе и попыток силового отторжения региона от Азербайджана. Люди были также возмущены изгнанием азербайджанцев из Армении", - сказал Гасанли.

На его взгляд, "свою роль сыграл и фактор разделения народа на Северный и Южный (Иранский) Азербайджан, и именно это подтолкнуло к разрушению пограничной инфраструктуры на границе с Ираном. "Нигде в другом месте СССР такого не было", - заявил Гасанли.

С декабря 1989 года, продолжил Гасанли, начался новый этап народного движения - "процесс мирного свержения советской власти, разрушения границ (с Ираном) - в Нахичевани, Ленкорани, Джалилабаде". B районах Азербайджана советская власть была свергнута либо установилось двоевластие, рассказал ученый.

"Поэтому истинной целью ввода войск в Азербайджан было спасение советской власти, а не, как утверждалось советским руководством, пресечение армянских погромов. Погромы были спровоцированы КГБ. Их масштабы были бы гораздо большими, если бы не противодействие провокациям активистов Народного фронта. Кстати, помимо версии "армянских погромов", советское руководство для оправдания ввода войск использовало надуманные сообщения о "захвате власти в Азербайджане исламскими фундаменталистами", чтобы ввести в заблуждение международную общественность", - заявил Гасанли.

Он считает, что в случившемся виноваты Кремль и лично Михаил Горбачев.

"Советское руководство устроило бойню в Баку как бы в назидание другим республикам, что оно не позволит никому выйти из СССР. Но это было пиррова победа. После трагических событий в Баку процесс развала СССР только ускорился", - заявил историк.

Глава партии Национальной государственности назвал случившееся "акцией устрашения"

Один из лидеров Национально-демократического движения того времени, ныне глава партии Национальной государственности Немат Панахлы считает, что виновником январской трагедии является бывшее советское и республиканское руководство.

"Целью карательной операции Кремля было подавить национальное движение в Азербайджане, не дать республике обрести независимость. Это было акцией устрашения и для других республик СССР", - сказал Панахлы корреспонденту "Кавказского узла".

Он также назвал виновными Горбачева и ряд государственных деятелей того времени.

Представители руководства СССР и Азербайджанской ССР за проведение военной операции не были привлечены к ответственности. В 1994 году было принято решение о привлечении к уголовной ответственности бывшего первого секретаря ЦК компартии Азербайджанской ССР Абдулрахмана Везирова и председателя Совета министров Аяза Муталибова, однако оба скрылись на территории России. В июле 2012 года, после принятия в Азербайджане закона, по которому бывшие главы государства наделяются иммунитетом от уголовного преследования, Аяз Муталибов вернулся в Азербайджан.

Панахлы считает, что "советское руководство было заинтересовано в большом количестве жертв с целью устрашения народа".

"За несколько часов до ввода войск бойцами группы "Альфа" КГБ СССР был взорван энергоблок республиканского телевидения. После этого население оказалось в информационной блокаде – не работали телевидение и радио. Население не знало о введении чрезвычайного положения в Баку. Войска стали стрелять по безоружным людям без предупреждения. Баррикады были символическими. Конечно же, автомобили КамАЗ и автобусы не могли преградить путь танкам. Но люди наивно полагали, что армия не откроет огня по гражданскому населению", - рассказал Панахлы, который после январских событий, опасаясь репрессий, бежал в Иран и вернулся в Азербайджан только в ноябре 1990 года.

Ранее, первый заместитель генерального прокурора Азербайджана Рустам Усубов заявлял о незаконности указа Горбачева о введении ЧП в Баку. По его словам, следствие сначала велось союзной прокуратурой и только в феврале 1992 года производство уголовного дела было передано азербайджанской прокуратуре.

Однако, по его словам, до сих пор российская прокуратура не передала азербайджанской стороне 68 томов материалов уголовного дела по событиям 20 января 1990 года.