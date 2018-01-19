Мэр Махачкалы Муса Мусаев заподозрен в превышении полномочий

19 января 2018, 11:40

Муса Мусаев причинил вред на сумму около 80 миллионов рублей бюджету Дагестана при выделении земли акционерному обществу, сообщил сегодня СКР.

Как писал "Кавказский узел", сегодня источники в правоохранительных органах сообщили об обысках в доме Мусы Мусаева, а также в его личном кабинете в администрации города.

Муса Мусаев был представлен в качестве исполняющего обязанности мэра Махачкалы 10 июля 2015 года, а 29 октября 2015 года на сессии горсобрания был избран мэром города, говорится в размещенной в разделе "Персоналии" на Кавказском узле" биографии градоначальника.

По версии следствия, Муса Мусаев в марте 2016 года незаконно подписал постановление о предоставлении ОАО «АСПК» в собственность земельного участка в городе Махачкале площадью около 17,5 тысяч квадратных метров за 1 миллион 100 тысяч рублей.

На основании постановления мэра регистрирующим органом в Единый реестр прав была внесена запись о госрегистрации права собственности на данный земельный участок за акционерным обществом.

Этот земельный участок изначально является собственностью Республики Дагестан, согласно заключению специалиста, рыночная стоимость его составляет более 81 миллиона рублей, сообщает СКР. В связи с этим следователи сделали вывод, что своими незаконными действиями Мусаев причинил значительный материальный ущерб бюджету Дагестана на сумму около 80 миллионов рублей.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий), сговорится в сегодняшнем сообщении на сайте СКР.

Здесь же указано, что по делу Мусаева проводится комплекс следственных и процессуальных действий, в том числе обыски и выемки документации.

Отметим, что пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Комментарии Мусы Мусаева относительно заявлений следствия не поступали. Подобной информации на сайте администрации Махачкалы, а также на странице Мусаева в Instagram, по данным на 11.40 мск 19 января не было.