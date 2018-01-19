Мусаев Муса Асхабалиевич. Фото https://www.mkala.ru/authorities/administration/struktura/struktura_823.html

19 января 2018, 11:40

Мэр Махачкалы Муса Мусаев заподозрен в превышении полномочий

Муса Мусаев причинил вред на сумму около 80 миллионов рублей бюджету Дагестана при выделении земли акционерному обществу, сообщил сегодня СКР.

Как писал "Кавказский узел", сегодня источники в правоохранительных органах сообщили об обысках в доме Мусы Мусаева, а также в его личном кабинете в администрации города.

Муса Мусаев был представлен в качестве исполняющего обязанности мэра Махачкалы 10 июля 2015 года, а 29 октября 2015 года на сессии горсобрания был избран мэром города, говорится в размещенной в разделе "Персоналии" на Кавказском узле" биографии градоначальника

По версии следствия, Муса Мусаев в марте 2016 года незаконно подписал постановление о предоставлении ОАО «АСПК» в собственность земельного участка в городе Махачкале площадью около 17,5 тысяч квадратных метров за 1 миллион 100 тысяч рублей.

На основании постановления мэра регистрирующим органом в Единый реестр прав была внесена запись о госрегистрации права собственности на данный земельный участок за акционерным обществом.

Этот земельный участок изначально является собственностью Республики Дагестан, согласно заключению специалиста, рыночная стоимость его составляет более 81 миллиона рублей, сообщает СКР. В связи с этим следователи сделали вывод, что своими незаконными действиями Мусаев причинил значительный материальный ущерб бюджету Дагестана на сумму около 80 миллионов рублей.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий), сговорится в сегодняшнем сообщении на сайте СКР.

Здесь же указано, что по делу Мусаева проводится комплекс следственных и процессуальных действий, в том числе обыски и выемки документации.

Отметим, что пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Немногим менее пяти лет назад, 2 июня 2013 года, один из предшественников Мусаева Саид Амиров был задержан в Махачкале по подозрению в организации убийства следователя, а затем  был приговорен к пожизненному лишению свободы по делу об организации убийств, бандитизме и подготовке теракта.  Материалы о делах против Амирова и судах над ним "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Саид Амиров: из мэрии в СИЗО". На "Кавказском узле" также опубликована справка "Дело Саида Амирова" и  биография Саида Амирова.

Комментарии Мусы Мусаева относительно заявлений следствия не поступали. Подобной информации на сайте администрации Махачкалы, а также на странице Мусаева в Instagram, по данным на 11.40 мск 19 января не было.

Примечание:

"Суд отказался признать дело Мусаева политзаказом", "Суд оставил Амирова в колонии", "«Черновик»: следствие заинтересовала земля под детсадом в Махачкале".

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