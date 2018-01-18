Аккаунт автора видеообращения к Кадырову удален из YouTube

18 января 2018, 08:01

YouTube-канал Anti Kadyrov, на котором публиковались критические видеообращения уроженки Чечни к Рамзану Кадырову, был доступен менее двух недель.

Как писал "Кавказский узел", YouTube-канал Anti Kadyrov был зарегистрирован 5 января. На нем женщина, назвавшаяся жительницей Чечни, опубликовала видеообращения, в частности, к Рамзану Кадырову и его матери Аймани Кадыровой, высказав ряд обвинений в адрес главы Чечни и потребовав прекратить похищения и преследования людей в республике.

12 января ЧГТРК "Грозный" показала сюжет, в котором автором видеообращений называется живущая во Франции Айшат Гучигова. Люди, представившиеся родственниками Гучиговой, резко осудили ее, указав, что женщина жила в Ингушетии и имела проблемы с психикой. Родственникам девушки, которые остались в Чечне, может грозить опасность, предположили опрошенные "Кавказским узлом" уроженцы республики.

Ролики, размещенные на канале Anti Kadyrov, сегодня недоступны на YouTube. При попытке доступа к ним видеохостинг демонстрирует сообщение "Видео недоступно, потому что загрузивший его пользователь удалил свой аккаунт YouTube".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".