Пассажир умер на борту самолета Краснодар – Москва

17 января 2018, 15:22

Пассажирский авиалайнер, летевший из Краснодара, совершил вынужденную посадку в Воронеже из-за плохого самочувствия мужчины. Пассажир скончался до прибытия врачей.

Инцидент произошел вечером 16 января.

55-летний мужчина почувствовал себя плохо во время полета, экипаж принял решение об экстренной посадке. Авиалайнер сел в Воронеже в 19.31 мск. Борт уже ожидала бригада реаниматологов, передает со ссылкой на представителя воронежского аэропорта "Вести Воронеж".

"В Воронеже была вынужденная посадка. К сожалению, на этот момент мужчина уже скончался", - цитирует пресс-секретаря аэропорта Наталья Шермина РИА "Новости".

Самолет улетел в Москву в 22.06, проинформировали в аэропорту.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в декабре 2017 года пассажир умер на борту рейса Махачкала - Москва. Мужчина почувствовал себя плохо после вылета самолета из столицы Дагестана.