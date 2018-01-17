17 января 2018, 15:22

Пассажир умер на борту самолета Краснодар – Москва

Пассажирский авиалайнер, летевший из Краснодара, совершил вынужденную посадку в Воронеже из-за плохого самочувствия мужчины. Пассажир скончался до прибытия врачей.

Инцидент произошел вечером 16 января.

55-летний мужчина почувствовал себя плохо во время полета, экипаж принял решение об экстренной посадке. Авиалайнер сел в Воронеже в 19.31 мск. Борт уже ожидала бригада реаниматологов, передает со ссылкой на представителя воронежского аэропорта "Вести Воронеж".

"В Воронеже была вынужденная посадка. К сожалению, на этот момент мужчина уже скончался",  - цитирует пресс-секретаря аэропорта Наталья Шермина РИА "Новости".

Самолет улетел в Москву в 22.06, проинформировали в аэропорту.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в декабре 2017 года пассажир умер на борту рейса Махачкала - Москва. Мужчина почувствовал себя плохо после вылета самолета из столицы Дагестана.

Примечание:

"Авиалайнер совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону", "Самолет рейсом Махачкала - Москва экстренно сел в Волгограде из-за недомогания ребенка", "Экспертиза указала на опьянение пассажира экстренно севшего на Кубани рейса".

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