Участник конфликта с убийством полицейского расстрелян в Ингушетии

16 января 2018, 10:45

Житель Ингушетии убит вечером 15 января в селе Плиево. Мотивом убийства могла стать месть родственников полицейского, убитого в 2016 году в Магасе в результате бытового конфликта, сообщил источник в силовых структурах.

По предварительным данным, мужчину расстреляли напротив магазина «Оригинал» в селе Плиево Назрановского района.

«Он скончался при доставлении в больницу», - рассказал источник в правоохранительных органах. По его словам, в республике был объявлен план-перехват для поиска и задержания преступников, передает интернет-газета «Ингушетия».

Убитый, предположительно, являлся одним из участников вооруженного конфликта в Магасе в июле 2016 года, жертвами которого стали несколько человек, в том числе полицейский, сообщил источник в силовых структурах. Он предположил, что мотивом совершения преступления могла стать кровная месть родственников погибшего полицейского.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля 2016 года в Магасе произошла перестрелка, в результате которой был убит полицейский, еще четверо человек были ранены. Конфликт возник в одной из квартир многоэтажного жилого дома, где собрались родственники мужа и жены, чтобы помочь им разделить квартиру.

Источник уточнил, что вооруженный инцидент 15 января произошел на автодороге в селе Плиево, где неизвестные открыли огонь предположительно из автоматического оружия по автомашине, в которой находился житель республики, передает агентство "Интерфакс-Юг".

Информации об инциденте на сайтах Следственного управления СКР по Ингушетии и ингушского МВД, по данным на 10.45 мск 16 января, не было.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, взрывов, обстрелов и похищений людей.