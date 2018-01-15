15 января 2018, 12:19

Умер пострадавший при пожаре в Дагестане ребенок

Старший из двух детей, госпитализированных 9 января после пожара в селе Сулевкент Хасавюртовского района, скончался сегодня ночью в больнице. Второго пострадавшего врачи решили перевезти в ожоговый центр Нижнего Новгорода.

Как писал "Кавказский узел", 9 января в селе Сулевкент при пожаре в частном доме погиб трехлетний ребенок, еще два мальчика пяти и 10 лет доставлены в махачкалинскую больницу с ожогами. Оба ребенка были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, их состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Сегодня ночью в махачкалинской клинике старший из пострадавших мальчиков умер после того, как у него развилась дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила пресс-служба Минздрава Дагестана.

"Как только у ребенка зафиксировали остановку дыхания, незамедлительно были начаты реанимационные мероприятия. Врачи всю ночь боролись за его жизнь, но спасти мальчика, к сожалению, не удалось", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Второй ребенок, у которого диагностировано около 50% ожогов тела, снят с аппарата искусственной вентиляции легких, врачи оценивают его состояние как стабильное. Решено сегодня перевезти пациента спецбортом МЧС в Федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде, уточнил Минздрав.

Примечание:

"Три человека пострадали при взрыве газа в Дагестане", "Четыре дома и мечеть сгорели в Дагестане", "Пожар произошел в хасавюртовском торговом центре".

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15 января 2018, 14:52

15 января 2018, 13:41

15 января 2018, 13:19

15 января 2018, 12:19

  • Умер пострадавший при пожаре в Дагестане ребенок

    Старший из двух детей, госпитализированных 9 января после пожара в селе Сулевкент Хасавюртовского района, скончался сегодня ночью в больнице. Второго пострадавшего врачи решили перевезти в ожоговый центр Нижнего Новгорода.

15 января 2018, 11:35

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