04 января 2018, 08:16
Пожар произошел в хасавюртовском торговом центре
Площадь пожара на мансарде, оборудованной под пиццерию, в Хасавюрте составила 300 квадратных метров. Пострадавших нет.
Пожар произошел 3 января в трехэтажном здании на улице Победы, 109.
"В трехэтажном здании частично сгорела мансарда, оборудованная под пиццерию. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 300 квадратных метров", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.
По данным ведомства, огонь тушили 12 человек и три единицы техники.
Пожар произошел в торгово-развлекательном центре Family, пишет "Вестник Кавказа".
"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в Ахвахском районе Дагестана в декабре 2017 года. В результате пожара, по данным дагестанского МЧС, полностью сгорели четыре частных дома и мечеть, частично - две хозяйственные постройки.
"Суд продлил арест подозреваемым в поджоге Рутульской администрации", "Четыре дома и мечеть сгорели в Дагестане", "Три человека пострадали при взрыве газа в Дагестане".
04 января 2018, 20:30
-
Торговцы рынка в Ессентуках начали акцию протеста
Администрация рынка в Ессентуках решила повысить стоимость аренды мест для торговцев, рассказал сегодня депутат парламента Ставрополья.
04 января 2018, 19:35
-
Силовики рассказали о связи задержанных в Панкиси с Чатаевым
Раненный силовиками в Панкисском ущелье Темирлан Мачаликашвили встречался в Тбилиси с Ахмедом Чатаевым, банковский договор на его имя нашли в квартире Чатаева, заявила сегодня СГБ Грузии.
04 января 2018, 18:44
-
Грузия отказалась от закупок российского газа до конца 2018 года
В 2018 году Грузия увеличит поставки природного газа из Азербайджана до 2,679 миллиардов кубометров, российский газ закупаться не будет.
04 января 2018, 18:24
-
Грузинский телеведущий признан виновным в сексуальном притеснении коллеги
Суд в Тбилиси признал известного телеведущего Шалву Рамишвили виновным в сексуальном домогательстве к журналистке Татии Самхарадзе, обязал его возместить моральный ущерб в размере около 770 долларов.
04 января 2018, 17:18
-
Открыто движение по Военно-Грузинской дороге
Военно-Грузинская дорога открылась для всех видов транспорта после непогоды, которая установилась в Грузии с 1 января.
-
30 декабря 2017, 15:117
Власти отчитали трех человек за критику сноса домов в Шали
-
30 декабря 2017, 05:503
За теракт в Санкт-Петербурге взяло на себя ответственность ИГ*
-
30 декабря 2017, 02:021
Охрана колонии лишила Ильгара Мамедова возможности знакомиться с письмами Совета Европы
-
29 декабря 2017, 11:061
Андрей Рудомаха связал нападение с экологической деятельностью
-
29 декабря 2017, 09:40
Прогноз по лавиноопасности продлен в СКФО
-
29 декабря 2017, 03:46
Свидетель по делу "орджоникидзевского джамаата" изменил свои показания
-
04 января 2018, 20:30
Торговцы рынка в Ессентуках начали акцию протеста
-
04 января 2018, 12:00
Контрактник задержан за ранение сослуживца под Волгоградом
-
04 января 2018, 10:173
Убит подозреваемый в расстреле чеченского полицейского
-
04 января 2018, 10:05
Азербайджан зафиксировал 105 обстрелов в зоне конфликта
-
04 января 2018, 08:16
Пожар произошел в хасавюртовском торговом центре
-
04 января 2018, 04:52
Работа Керченской переправы возобновлена
-
03 января 2018, 23:59
Землетрясение произошло на юге Грузии
-
03 января 2018, 23:28
Спасатели предупредили о лавиноопасности на Кубани и в Адыгее
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
-
20 июня 2017, 23:59Отправляйте сообщения и фото на «Кавказский Узел» через WhatsApp и Telegram
-
07 ноября 2017, 12:33Эльшад Бабаев выбран первым среди равных на втором этапе конкурса "Герой Кавказа - 2016"
-
04 января 2018, 07:002
Северный Кавказ в 2017 году: преследование геев, земельные конфликты, смена власти в Дагестане
-
03 января 2018, 20:28
МЧС предупредило о лавиноопасности в Дагестане
-
29 ноября 2017, 13:235
Черкесов Аслан Магомедович
-
09 ноября 2017, 17:51
Васильев Владимир Абдуалиевич
-
25 октября 2017, 11:1225
Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович
-
02 января 2018, 17:12В Каспийске дым от новой бойлерной идет в окна жилого дома, нечем дышать
-
30 декабря 2017, 08:44Король Иордании отправил в отставку 3 членов своей семьи
-
24 декабря 2017, 11:40Невыплата льгот ветеранам труда, задержка зарплат в Дагестане
-
24 декабря 2017, 11:36Помогите найти сына
-
21 декабря 2017, 23:17Черкесские календари в помощь репатриантам из Сирии
-
28 декабря 2017, 10:2680
Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*
-
26 декабря 2017, 19:3531
Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе
-
31 декабря 2017, 23:55
Жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе в третьем квартале 2017 года стали 37 человек
-
31 декабря 2017, 23:41
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в III квартале 2017 года по данным "Кавказского узла"
-
27 декабря 2017, 15:40
Ветер с АпшеронаВыдвижение Гамзатовой: не понял... 6
-
26 декабря 2017, 14:57
Ветер с АпшеронаКалмыкия права, переняв опыт ингушей. Это нормально для федеративного государства 59
-
11 декабря 2017, 15:43
BERG...man TbilisiМатч Ахмат-Зенит закрывает первую часть ЧР по футболу! О прогнозах, и о жеребьевке 39
-
07 декабря 2017, 11:30
BERG...man TbilisiЗащита Саида Амирова. Милосердие, фальшь, политика, другая мораль.. Что? 45
-
06 декабря 2017, 16:58
BERG...man TbilisiТрамп и Иерусалим, Керимов "в клетке", и Миша "в розыске" захватил помещение в центре Киева 93