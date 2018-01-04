04 января 2018, 08:16

Пожар произошел в хасавюртовском торговом центре

Площадь пожара на мансарде, оборудованной под пиццерию, в Хасавюрте составила 300 квадратных метров. Пострадавших нет.

Пожар произошел 3 января в трехэтажном здании на улице Победы, 109.

"В трехэтажном здании частично сгорела мансарда, оборудованная под пиццерию. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 300 квадратных метров", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

По данным ведомства, огонь тушили 12 человек и три единицы техники.

Пожар произошел в торгово-развлекательном центре Family, пишет "Вестник Кавказа".

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в Ахвахском районе Дагестана в декабре 2017 года. В результате пожара, по данным дагестанского МЧС, полностью сгорели четыре частных дома и мечеть, частично - две хозяйственные постройки.