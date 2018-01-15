Верующие в Баку провели акцию в поддержку властей Ирана

15 января 2018, 10:35

Участники акции вышли на акцию в Баку с портретами аятоллы Хаменеи и осудили политику США, направленную, по их мнению, против Ирана.

Группа верующих провела акцию в поддержку руководства Ирана перед посольством этой страны в Баку. Участники акции с портретами аятоллы Хаменеи выкрикивали лозунги в поддержку властей Ирана.

По их словам, аятолла Хаменеи является духовным лидером не только Ирана, но и всего мусульманского мира. Участники акции также осудили действия США, направленные против Ирана, сообщил 14 января портал haqqin.az.

Акция прошла 13 января, ее участниками стали несколько десятков человек, сообщает телеканал «Сахар».

Азербайджанские власти не разгоняли митингующих, сообщил блогер "Кавказского узла" Кямал Али, который при этом раскритиковал мотивы участников акции.

"Современный Иран в окружении стольких внутренних и внешних проблем, что эта страна регулярно кипит. […] В Баку митингующие кричали, что Иран защищает права мусульман во всем мире. Скажите, когда Иран защищал и как он это делал, когда нарушались фундаментальные права на жизнь и безопасность мусульман в Карабахе - нагорном и равнинном? Уважаю право выражать мнение, поэтому выражаю свое - нам нечего перенимать у Ирана. Спокойный сосед, открытые границы, торговля, туризм - это хорошо. Но большего нам от Ирана не нужно", - написал он 14 января в своем блоге "Ветер с Апшерона".

Отметим, что жертвами антиправительственных протестов и беспорядков в Иране в конце декабря 2017 года и первых числах января 2018-го, стали 25 человек. Участники манифестаций изначально вышли на улицы, заявляя протест против роста цен. Власти Ирана окрестили происходящее "смутой" и "мятежом", а в организации беспорядков обвинили США, Саудовскую Аравию и Европу. В США после этого заявили, что выступают за переход власти в Иране, а народные выступления в этой стране объяснили недовольством "агрессивным поведением" иранских властей, передает ТАСС.