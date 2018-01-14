14 января 2018, 10:25

Участок трассы "Кавказ" закрыт на время метели

Движение всех видов транспорта закрыто из-за метели на участке трассы "Кавказ" на подъезде к Ставрополю со стороны Невинномысска.

По данным управления ГИБДД, участок федеральной трассы "Кавказ" закрыт сегодня утром, 14 января. Проезд по участку трассы закрыт на время метели.

На участке протяженностью два километра намело сугробы. На дороге работает снегоуборочная техника. Автомобилистам предлагают объезжать участок по автодороге Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская. При этом со стороны регионального центра в сторону Невинномысска движение открыто, сообщает со ссылкой на сообщение управления ГИБДД по региону издание “Ставгород”.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Ставрополе облачно, температура воздуха -7 градусов, ветер юго-западный 8 метров в секунду. Ночью погода останется облачной, ожидаются слабые осадки, похолодает до -10 градусов, ветер стихнет до 5 метров секунду. Осадки также ожидаются 15 и 16 января. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен и в легкой версии.

Примечание:

"В Сочи москвичка оштрафована за дебош на борту самолета", "Авиарейс из Батуми в Стамбул отменен из-за снегопада", "Самолет, в который ударила молния при посадке в Сочи, снят с рейса".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram. Качественные фото для публикации нужно присылать именно через Telegram, с обязательной пометкой «Наилучшее качество». Видео также лучше отправлять через канал в Telegram. Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS.
Лента новостей

14 января 2018, 14:42

14 января 2018, 14:28

14 января 2018, 13:27

14 января 2018, 12:32

14 января 2018, 11:30

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей