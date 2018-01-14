Участок трассы "Кавказ" закрыт на время метели

14 января 2018, 10:25

Движение всех видов транспорта закрыто из-за метели на участке трассы "Кавказ" на подъезде к Ставрополю со стороны Невинномысска.

По данным управления ГИБДД, участок федеральной трассы "Кавказ" закрыт сегодня утром, 14 января. Проезд по участку трассы закрыт на время метели.

На участке протяженностью два километра намело сугробы. На дороге работает снегоуборочная техника. Автомобилистам предлагают объезжать участок по автодороге Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская. При этом со стороны регионального центра в сторону Невинномысска движение открыто, сообщает со ссылкой на сообщение управления ГИБДД по региону издание “Ставгород”.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Ставрополе облачно, температура воздуха -7 градусов, ветер юго-западный 8 метров в секунду. Ночью погода останется облачной, ожидаются слабые осадки, похолодает до -10 градусов, ветер стихнет до 5 метров секунду. Осадки также ожидаются 15 и 16 января. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен и в легкой версии.