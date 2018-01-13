13 января 2018, 05:43

Керченская переправа приостановила работу

Паромное сообщение между Краснодарским краем и Крымом приостановлено сегодня в связи с усилением ветра.

По данным оператора Керченской паромной переправы ООО "Морская дирекция", движение паромов приостановлено в связи с неблагоприятными погодными условиями.

"Работа Керченской паромной переправы приостановлена по погодным условиям", - цитирует сегодня в 04.46 мск слова представителя "Морской дирекции" РИА "Новости".

Закрытие переправы связано с сильным ветром, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Главного управления МЧС по Крыму.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение суток в районе Тамани скорость ветра составит 13 метров в секунду, облачно, без осадков, температура воздуха три градуса мороза. В течение суток 14 января ветер усилится до 15 метров в секунду, но уже в ночь на 15 января сила ветра снизится до 10 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для уточнения прогноза. Сервис также доступен в легкой версии.

Новости о работе Керченской переправы, соединяющей Крым и Кубань, собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Керченская переправа". Помимо этого, в "Справочнике" на "Кавказском узле" подготовлена справка "Переправа "Кавказ - Керчь".