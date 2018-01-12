12 января 2018, 23:00

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Чечне

Подземный толчок зафиксирован сегодня в Шалинском районе Чечни. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 18:23 мск в 30 километрах южнее Грозного.

Эпицентр толчка находился на глубине 70 км в точке с координатами 43.05 градуса северной широты и 45.80 градуса восточной долготы, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", эта географическая точка находится на территории Шалинского района Чечни. Ближайшие населенный пункты, села Чири-Юрт и Дуба-Юрт, расположены в пяти километрах от нее.

О жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением, не сообщается. На сайте республиканского управления МЧС России информации о сейсмособытии, по данным на 22.56 мск 12 января, не было.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители Чечни ощутили землетрясение, произошедшее вечером 20 декабря 2017 года в Шелковском районе.

Примечание:

"Землетрясение произошло на востоке Абхазии", "Землетрясение магнитудой 3.6 произошло в Сочи", "Землетрясение в Карачаево-Черкесии ощутили жители соседних регионов".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

13 января 2018, 01:35

  • Защита Хамхоева заявила о затягивании дела

    Магасский районный суд в Ингушетии 12 января продлил на один месяц срок содержания под стражей Альберта Хамхоева, задержанного после нападения на пост ДПС в Яндаре. Следствие до сих пор не допросило свидетелей, некоторые из них уже покинули Ингушетию, заявил адвокат.

13 января 2018, 00:11

  • Защита назвала приговор Мухтарлы политическим заказом

    Суд признал Афгана Мухтарлы виновным на основе сфальсифицированных показаний, а обвинение не учло целый ряд смягчающих обстоятельств, заявили адвокаты журналиста. Приговор Мухтарлы - страшный сигнал другим азербайджанским журналистам в эмиграции, заявила организация "Репортеры без границ".

12 января 2018, 23:00

12 января 2018, 22:57

12 января 2018, 22:11

  • 50 горняков провели пикет в Гуково

    Минпром Ростовской области попросил руководство шахт выдать бывшим сотрудникам "Кингкоула" пайковой уголь, сказал сегодня на акции горняков представитель профсоюза. Член инициативной группы шахтеров сообщила о выплатах долгов по зарплате работникам компании "Алмазная".

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты