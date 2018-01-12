12 января 2018, 23:00

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Чечне

Подземный толчок зафиксирован сегодня в Шалинском районе Чечни. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 18:23 мск в 30 километрах южнее Грозного.

Эпицентр толчка находился на глубине 70 км в точке с координатами 43.05 градуса северной широты и 45.80 градуса восточной долготы, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", эта географическая точка находится на территории Шалинского района Чечни. Ближайшие населенный пункты, села Чири-Юрт и Дуба-Юрт, расположены в пяти километрах от нее.

О жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением, не сообщается. На сайте республиканского управления МЧС России информации о сейсмособытии, по данным на 22.56 мск 12 января, не было.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители Чечни ощутили землетрясение, произошедшее вечером 20 декабря 2017 года в Шелковском районе.