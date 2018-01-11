11 января 2018, 15:45

Земляки танцовщицы в хиджабе назвали скандал с ее видео способом раскрутки аккаунта

В действиях жительницы Северной Осетии, выставляющей в Instagram скандальные ролики с танцами в хиджабе, больше желания пропиариться, чем дерзости, считают ее земляки. Девушке на родине ничего не грозит, считают местные заммуфтия и журналист.

Как писал "Кавказский узел", публикация 11 декабря 2017 года видео с девушкой, танцующей в хиджабе, вызвала в Дагестане резкую критику со стороны пользователей соцсети, которые осудили как поведение героини ролика, так и его обнародование. В адрес девушки также прозвучали угрозы, однако она продолжила публикацию роликов. 9 января стало известно, что по просьбам пользователей соцсети администрация Instagram заблокировала аккаунт танцовщицы в хиджабе. Сегодня ее страница вновь стала доступной. Здесь опубликовано новое видео, в котором девушка в хиджабе едет за рулем автомобиля и поет. К 15.40 мск 11 января эта запись набрала 1247 просмотров.

Кавказоведы ранее сочли консерватизмом реакцию дагестанцев на видео танца в хиджабе. Критика видео с девушкой, танцующей в хиджабе, связана с приверженностью традициям жителей Дагестана, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи Алексей Малашенко и Ахмет Ярлыкапов. Девушке угрожает реальная опасность, отметила правозащитница Светлана Ганнушкина.

Восстановить работу аккаунта в Instagram не сложно, сообщил IT-эксперт Александр Дриати. "Делается запрос через соответствующую форму в заблокированном аккаунте, она заполняется, и через некоторое время заявка будет рассмотрена, а аккаунт вновь активирован", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Александр Дриати.

По его словам, за деньги такую услугу оказывает множество фирм. "Почему бы и нет, если человек готов платить. О стоимости мне ничего неизвестно", - сказал Александр Дриати, комментируя недавнее заявление танцовщицы в хиджабе, что она собрала деньги для того, чтобы разблокировать свой аккаунт в Instagram.

Земляки танцовщицы в хиджабе увидели в ее действиях желание "пропиариться"

История со скандалом может быть конечной целью самой идеи видеороликов с танцами в хиджабе, считают опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" прихожане владикавказской общины мусульман.

"Это, конечно же, заметно увеличит число ее подписчиков, что, по всей видимости, и является основной целью этого эпатажа. Девушка просто начала терять подписчиков и не нашла никакого лучшего способа, кроме провокаций и скандалов", - высказала свое мнение домохозяйка Диана Калоева.

Выразив благодарность дагестанскому сегменту Instagram за участие в блокировке аккаунта танцовщицы, женщина все же удивилась тому, что критикуемые видео активно публикуются в пабликах.

Критично к публикуемым видео отнесся и член мусульманской общины Амир Зангиев.

"Поведение девушки обсуждать не хочется, это происходит у нее в аккаунте уже не первый день. За это время первым, кто должен был возмутиться - это ее супруг. Но, судя по всему, в их семье в этом вопросе консенсус. Тревогу вызывает больше состояние такого мусульманина, нежели его танцующей жены", - заявил Амир Зангиев.

Студентка Северо-Осетинского госуниверситета по имени Зарема также считает, что автор видео танцев в хиджабе заинтересована в "раскрутке" своего паблика. "Никак иначе прокомментировать связь денег с восстановлением паблика в Instagram я не могу", - заявила Зарема.

Исполнительнице танцев в хиджабе ничего не угрожает на родине, считают журналист и заммуфтия

На родине танцовщице в хиджабе ничего не угрожает, считает главный редактор северо-осетинского портала "Hohag.com" Алихан Хоранов. По его словам, о существовании этой девушки в Осетии узнали благодаря СМИ, рассказавшими о ее "танце в хиджабе".

"Известно мне о ней ровно то, что постят в последнее время все кавказские ресурсы. Насколько я знаю, она неизвестна даже в мусульманской среде", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Алихан Хоранов.

Он отметил, что "общественность в Северной Осетии уже сложно вывести из равновесия, но в данном случае резонанс есть". "В целом единственная претензия, которую имеет к ней благородная публика – ее постоянное упоминание национальной и религиозной принадлежности. Без этого всем было бы очень весело, не каждый день такое увидишь. Вряд ли ей что-то угрожает в физическом смысле. К женщинам у нас не принято применять силу", - рассказал Алихан Хоранов.

Хоранов также сообщил, что читатели его портала обсуждали вопрос о том, чтобы не пускать девушку в мечеть, но потом отказались от этой идеи. "Так как последний раз ее в мечети видели года три-четыре назад, то и необходимости в этом, судя по всему, нет", - отметил Алихан Хоранов.

Поведение девушки осудили и в Северной Осетии, как "противоречащее исламской этике и осетинским традициям", сообщил заместитель муфтия республики Ибрагим Дзагуров.

"Женщина должна свою красоту скрывать, кроме того, что разрешено для всеобщего обозрения. Соответственно и поведение ее должно соответствовать облику", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Ибрагим Дзагуров.

"Женщина может танцевать в обществе женщин или с мужем, остальные этого видеть не должны", - рассказал об исламской этике заммуфтия, отметив, что на скандальных видео не только танцы, но и совместное с мужчинами пение.

В Осетии те мусульмане, кто пользуется Instagram, осуждают действия автора этих видео, считает Дзагуров. При этом он отметил, что эта девушка ни с кем из осетинских мусульманок не общается. "Она живет между тремя странами - Россией, откуда родом, Турцией, где живет ее муж, и Узбекистаном, где, с ее слов, находится бизнес ее супруга", - рассказал заммуфтия.

По его словам, представители осетинской мусульманской общины безуспешно пытались разъяснить девушке, что так вести себя не подобает, но опасаться на родине чего-либо ей не стоит. "Максимум, что ей грозит от осетинских мусульман — с ней перестанут здороваться", - добавил Ибрагим Дзагуров.

В Дагестане находятся те, кого реакция на танцующую девушку в хиджабе удивила

Дагестанский сегмент Интернета, а также само общество болезненно отреагировали на видео с танцами в хиджабе в связи с тем, что "подобное поведение противоречит канонам ислама", считает главный редактор дагестанского издания "Замана" Арсен Юсупов.

"И сейчас обсуждение не утихает, осуждают и возмущаются", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Арсен Юсупов.

Он согласен с теми, кто считает, что продемонстрированный в Интернете танец в хиджабе никак не вяжется с канонами ислама и поведения женщины в рамках кавказских традиций. По мнению журналиста, бурная реакция дагестанцев была связана не только с тем, что первоначально девушку приняли за жительницу региона, но в принципе с болезненным отношением общества к святым для каждого верующего вещам.

"Нет разницы, осетинка или представитель иной национальности пытался в негативном свете показать ислам и его атрибутику. В дагестанском обществе, где привыкли с уважением относиться к обычаям, традициям и вере, существует стойкая нетерпимость и неприятие к подобному поведению", - заключил Юсупов.

Примечательно, что среди дагестанского сегмента Интернета есть и те, кого бурная реакция на танцующую девушку в хиджабе удивила.

"При всем уважении к нашим землякам - в ее поведении нет ничего, что могло бы их каким-то образом удивить. Дагестанские соцсети видели такие чудеса, на фоне которых эта девица образец целомудрия. А уж к поющим и танцующим красавицам в хиджабах дагестанцы должны были привыкнуть на наших удалых свадьбах", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель Каспийска по имени Рустам.

Автор: Магомед Туаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"