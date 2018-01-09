Администрация Instagram заблокировала страницу танцовщицы в хиджабе. Скриншот со страницы в Instagram https://www.instagram.com/p/Bds6uLahd1b/?taken-by=narod.dagestana

09 января 2018, 08:40

Instagram заблокировал страницу танцующей в хиджабе девушки

По просьбам пользователей соцсети администрация Instagram заблокировала страницу танцовщицы в хиджабе, вызвавшей осуждение в Дагестане. Сама девушка в одном из дагестанских пабликов сообщила, что собрала деньги для разблокировки страницы.

Как писал "Кавказский узел", публикация 11 декабря 2017 года видео с девушкой, танцующей в хиджабе, вызвала в Дагестане резкую критику со стороны пользователей соцсети, которые осудили как поведение героини ролика, так и его обнародование. В адрес девушки также прозвучали угрозы.

Кавказоведы сочли консерватизмом реакцию дагестанцев на видео танца в хиджабе. Критика видео с девушкой, танцующей в хиджабе, связана с приверженностью традициям жителей Дагестана, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи Алексей Малашенко и Ахмет Ярлыкапов. Девушке угрожает реальная опасность, отметила правозащитница Светлана Ганнушкина.

О том, что Instagram заблокировал страницу танцовщицы в хиджабе по многочисленным просьбам пользователей соцсети, сообщил сегодня ночью дагестанский паблик narod.dagestana.

«Совместные усилия кавказского общества привели к блокировке страницы Малики Джикаевой. После блокировки основной страницы, появилась ещё одна, но и её заблокировали», - написал администратор паблика.

Тут же опубликовано видеообращение скандально известной танцовщицы. В нем девушка в хиджабе показывает стопку денежных купюр и говорит, что уже собрала достаточно средств, чтобы разблокировать свой аккаунт, а также продолжает танцевать под современную музыку.

В январе появилось очередное видео от танцовщицы в хиджабе. Скандальный ролик, сразу ставший популярным, вызвал возмущение жителей Дагестана, многие из которых угрожали девушке, пишет информационное агентство "Регион онлайн".

Страница в Instagram, на которой в декабре было опубликовано видео танца, по данным на 08.40 мск 9 января, недоступна.

При этом январское видео доступно в Gram-search, который выполняет поиск всех изображений, загружаемых в Instagram. На видео девушка, укутанная в черный хиджаб, заснята по грудь, она под музыку делает ритмичные движения головой и рукой и пытается подпевать.

Примечание:

"Скандал с Comedy Woman выявил тренд на копирование молодежью "кадыровского" стиля травли", "В Ростове-на-Дону православные проводят акцию против праздника Хэллоуин", "Феминистки осудили пропагандистский тон освещения свадьбы Гучигова и Гойлабиевой".

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09 января 2018, 08:40

  • Instagram заблокировал страницу танцующей в хиджабе девушки

    По просьбам пользователей соцсети администрация Instagram заблокировала страницу танцовщицы в хиджабе, вызвавшей осуждение в Дагестане. Сама девушка в одном из дагестанских пабликов сообщила, что собрала деньги для разблокировки страницы.

09 января 2018, 08:38

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