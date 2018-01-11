11 января 2018, 10:10

Спасатели предупредили о лавиноопасности в Дагестане и Карачаево-Черкесии

Вероятность схода лавин и возникновения чрезвычайных ситуаций в горах Дагестана и Карачаево-Черкесии сохранится до сегодняшнего вечера, сообщили в МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", до вечера 11 января экстренное предупреждение действует также в Северной Осетии и в Кабардино-Балкарии. Ранее прогноз по лавиноопасности в этих регионах действовал до вечера 10 января.

По данным ведомства, в Дагестане лавиноопасность прогнозируется до 18.00 мск в горах выше 2000 метров.

Местным жителям и туристам рекомендовано воздержаться от дальних поездок и походов на лавиноопасные участки, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

До 18.00 11 января также лавиноопасно в горах Карачаево-Черкесии выше 1000 метров.

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий не выше муниципального характера, связанных с повреждением в горных и предгорных районах автомобильных дорог, канатных дорог, строений, линий связи и электропередачи, травматизмом туристов вне горнолыжных трасс, спортсменов в районах схода снежных лавин", - сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

По информации погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в дагестанском Гунибе без осадков, температура воздуха днем +1 градус, вечером опустится до -5, скорость ветра - 4 метра в секунду и 5 метров в секунду. В Карачаево-Черкесии в поселке Домбай осадков также не ожидается. Днем +0 градусов, ветер скоростью 6 метров в секунду, вечером температура снизится до -6, скорость ветра до 5 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.