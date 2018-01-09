09 января 2018, 23:24

Директор завода на Кубани заподозрен в невыплате зарплаты 78 работникам

Бывший руководитель хлебозавода в Темрюкском районе задолжал работникам 2,5 миллиона рублей, заявили следователи.

По данным следствия, директор не выплачивал заработную плату 78 подчиненным сотрудникам с июня по август 2017 года.

В отношении бывшего руководителя хлебозавода возбуждено уголовное дело о полной невыплате зарплаты работникам предприятия свыше двух месяцев (ч.2 ст.145.1 УК РФ). "Действующим руководством принимаются меры к погашению задолженности по зарплате", - сообщается сегодня на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

"Кавказский узел" ранее писал, что в конце декабря 2017 года депутат на Кубани был арестован по делу о невыплате зарплаты. По версии следствия, он задолжал работникам своих фирм более 1,7 миллиона рублей.

Примечание:

"Директор конструкторского бюро на Кубани обвинена в невыплате зарплаты 58 сотрудникам", "Кубанский завод выплатил работникам долг в 20 миллионов", "Гендиректор стройфирмы на Кубани заподозрен в невыплате зарплаты 64 работникам".

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