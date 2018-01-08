08 января 2018, 15:41

Опубликовано видео с дагестанским врачом из ИГ*

На видео человек, представившийся Владимиром Олейниковым из Дагестана, рассказал после задержания в Сирии, что лечил боевиков запрещенной российским судом террористической организации "Исламское государство".

Как писал "Кавказский узел", по данным Международной кризисной группы, среди жителей России, примкнувших к сирийским боевикам с лета 2014 года по декабрь 2015 года, были уроженцы не только Северного Кавказа, но и других регионов, в том числе этнические русские, уехавшие на Ближний Восток работать в качестве учителей и врачей.

6 января на канале WarJournal Сhannel в YouTube было опубликовано видео, озаглавленное "Российский боевик ИГ* попал в плен к СДС (Сирийским демократическим силам. – Прим. "Кавказского узла")". По состоянию на 15.40 мск, видео набрало 91604 просмотра.

На видео показан мужчина, сидящий перед видеокамерой и отвечающий на вопросы человека за кадром. Диалог ведется не на русском языке, однако видеозапись сопровождается русскими субтитрами.

Мужчина, представившийся Владимиром Олейниковым из Дагестана, отвечая на вопросы, сообщил, что вступил в запрещенную в России судом террористическую организацию "Исламское государство" около трех лет назад и жил в провинциях Ракка, Маядин и городе Абу-Кемаль, где оказывал врачебную помощь в том числе и боевикам ИГ*.

На вопрос, почему он попытался перейти через границу в Турцию, Олейников ответил, что только в Турции может "жить свободно", а в России его "посадят".

Мужчина был задержан при попытке уйти из Сирии в Турцию, уточняет сегодня "Кавказ.Реалии".

Отметим, что канал WarJournal Сhannel, опубликовавший видео, создан меньше двух недель назад, 27 декабря 2017 года.

"Кавказский узел" не имеет возможности проверить подлинность видеозаписи. Комментариев от правоохранительных органов относительно опубликованного видео пока не поступало.

Напомним, что в 2017 году начали поступать сообщения от властей о возвращении с Ближнего Востока жен и детей уроженцев России, примкнувших к боевикам. 14 декабря 2017 года представитель Чечни в Совете Федерации Зияд Сабсаби сообщил, что из Ирака возвращены 93 российских гражданина. Власти Чечни используют возвращение женщин и детей с Ближнего Востока в пропагандистских целях, считают жители республики.

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.