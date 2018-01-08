08 января 2018, 09:02

Махачкалинский подросток получил 500 тысяч за победу в чемпионате по киберфутболу

Представитель махачкалинского клуба "Анжи" Хандадаш Балабеков получил за победу в чемпионате России по интерактивному футболу 500 тысяч рублей. Его соперник из Черкесска Аслан Унежев завоевал приз в 300 тысяч рублей.

16-летний киберфутболист из Махачкалы Хандадаш Балабеков, известный под ником hantigr_4, получил за победу в чемпионате России по интерактивному футболу 32-килограммовый кубок и 500 тысяч рублей.

Подросток признался, что не рассчитывал на победу, сообщил 7 января "Регион онлайн".

В финальном матче чемпионата России в рамках FIFA 18 киберфутболист "Анжи" Хандадаш Балабеков победил Аслана Унежева из Черкесска. Для Балабекова подобный турнир стал первым серьезным испытанием в карьере, говорится в сообщении, размещенном 25 декабря 2017 года на сайте клуба "Анжи".

Аслан  Унежев, занявший второе место в чемпионате, завоевал призовые 300 тысяч рублей, уточняет официальный сайт турнира.

Чемпионат России по интерактивному футболу - первый официальный чемпионат страны в рамках FIFA 18, организованный Российским футбольным союзом (РФС) и Федерацией компьютерного спорта России. Соревнования за титул чемпиона России и право представлять страну на международных соревнованиях проходили с октября по декабрь 2017 года, информирует сайт РФС.

"Кавказский узел" писал также, что в конце 2017 года клуб "Анжи" покинули футболисты Алексей Солосин, Алан Багаев, Гаточ Паном, Адлан Кацаев и Константин Базелюк. 7 января стало известно о том, что "Анжи" расторг соглашение с полузащитником Аязом Гулиевым.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка о футбольном клубе "Анжи".

Примечание:

"Магомед Адиев назначен тренером "Ахмата""Анжи" прекратил сотрудничество с девятью игроками", "Анжи" уступил "Локомотиву" в матче чемпионата России".

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