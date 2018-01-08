08 января 2018, 00:34

Источник: предшественник убитого в Дагестане имама получал угрозы

Салафитская мечеть в селении Муцалаул была закрыта всего за месяц до убийства имама Сайгидахмеда Магомедова, а другой имам этой мечети покинул республику после угроз силовиков, утверждает информированный источник.

Как писал "Кавказский узел", в селении Муцалаул Хасавюртовского района вечером 6 января был застрелен Сайгидахмед Магомедов, имам закрытой некоторое время назад местной салафитской мечети. По словам сельчан, Магомедова вызвали из дома на улицу неизвестные, после чего он был убит.

С сентября 2015 года в Дагестане были убиты два имама, смещены трое. Одновременно сотрудники правоохранительных органов закрыли ряд салафитских мечетей, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" хронике закрытия мечетей в Дагестане.

Отец и брат убитого Сайгидахмеда Магомедова были задержаны сразу после его убийства вечером 6 января, но сегодня утром их отпустили, сообщило сегодня со ссылкой на местного жителя издание "Кавказ.Реалии".

По информации источника, 33-летний Магомедов получил религиозное образование в медресе дагестанского селения Губден и в Египте. Салафитскую мечеть, где он был имамом, силовики закрыли всего месяц назад, а ранее другой имам этой мечети Магомед Пайзуллаев уехал в Египет из-за их угроз, утверждает житель Муцалаула.

Весной 2017 года, когда Магомед Пайзуллаев еще был имамом салафитской мечети Муцалаула, местные жители сообщили о ее блокировании силовиками. В ходе рейда несколько десятков вооруженных людей в камуфляже фотографировали находившихся в мечети прихожан, снимали у них отпечатки пальцев и вносили их данные в анкеты, говорится в публикации портала On kavkaz от 22 апреля 2017 года.

12 ноября 2011 года в Хасавюртовском районе Дагестана был убит 53­-летний Ахмед Османов, работавший помощником имама мечети селения Муцалаул. Основной версией убийства следствие обозначило его религиозную деятельность, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Убийства исламских деятелей на Северном Кавказе (2009-2016)".

На сайте Следственного управления СКР по Дагестану и МВД по Дагестану информации о ходе расследования убийства Магомедова, по состоянию на 00.20 мск 8 января, не опубликовано. При этом глава пресс-службы МВД по Дагестану Руслан Ибрагимгаджиев, подтвердивший 6 января "Кавказскому узлу" факт убийства мужчины в Муцалауле, опроверг данные о том, что убитый был имамом мечети.

Примечание:

"Прокуратура потребовала закрыть мечеть в Чонтауле", "Силовики предотвратили покушение на проповедника в Ингушетии", "ПЦ "Мемориал" признал политзаключенными дагестанских последователей Нурси".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

08 января 2018, 10:40

08 января 2018, 09:02

08 января 2018, 08:53

08 января 2018, 08:08

08 января 2018, 06:38

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты