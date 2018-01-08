08 января 2018, 00:34

Источник: предшественник убитого в Дагестане имама получал угрозы

Салафитская мечеть в селении Муцалаул была закрыта всего за месяц до убийства имама Сайгидахмеда Магомедова, а другой имам этой мечети покинул республику после угроз силовиков, утверждает информированный источник.

Как писал "Кавказский узел", в селении Муцалаул Хасавюртовского района вечером 6 января был застрелен Сайгидахмед Магомедов, имам закрытой некоторое время назад местной салафитской мечети. По словам сельчан, Магомедова вызвали из дома на улицу неизвестные, после чего он был убит.

С сентября 2015 года в Дагестане были убиты два имама, смещены трое. Одновременно сотрудники правоохранительных органов закрыли ряд салафитских мечетей, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" хронике закрытия мечетей в Дагестане.

Отец и брат убитого Сайгидахмеда Магомедова были задержаны сразу после его убийства вечером 6 января, но сегодня утром их отпустили, сообщило сегодня со ссылкой на местного жителя издание "Кавказ.Реалии".

По информации источника, 33-летний Магомедов получил религиозное образование в медресе дагестанского селения Губден и в Египте. Салафитскую мечеть, где он был имамом, силовики закрыли всего месяц назад, а ранее другой имам этой мечети Магомед Пайзуллаев уехал в Египет из-за их угроз, утверждает житель Муцалаула.

Весной 2017 года, когда Магомед Пайзуллаев еще был имамом салафитской мечети Муцалаула, местные жители сообщили о ее блокировании силовиками. В ходе рейда несколько десятков вооруженных людей в камуфляже фотографировали находившихся в мечети прихожан, снимали у них отпечатки пальцев и вносили их данные в анкеты, говорится в публикации портала On kavkaz от 22 апреля 2017 года.

На сайте Следственного управления СКР по Дагестану и МВД по Дагестану информации о ходе расследования убийства Магомедова, по состоянию на 00.20 мск 8 января, не опубликовано. При этом глава пресс-службы МВД по Дагестану Руслан Ибрагимгаджиев, подтвердивший 6 января "Кавказскому узлу" факт убийства мужчины в Муцалауле, опроверг данные о том, что убитый был имамом мечети.