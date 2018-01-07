07 января 2018, 11:49

Жители поселка в Белой Калитве остались без воды после аварии

После прорыва водовода 6 января остались без водоснабжения несколько тысяч жителей поселка Заречный в Белой Калитве. Организован подвоз воды людям, сообщило МЧС.

По данным МЧС, информация об аварии на водоводе, после которой остались без воды жители поселка Заречный, поступила 6 января в 15.20 мск.

"Подвоз воды населению осуществляется силами администрации г.Белая Калитва и ДПЧС по Ростовской области", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным на 06.00 мск 7 января, водоснабжение не восстановлено, отмечается в сводке, опубликованной сегодня на сайте ведомства.

Информации о сроках, в которые планируется устранить последствия аварии, пока не поступало. При этом на сайте администрации Белокалитвинского горпоселения опубликован график подвоза воды в микрорайон Заречный с 6 по 9 января.

В результате прорыва водовода без воды остались несколько тысяч жителей поселка Заречный, уточнил Rostov.ru.

"Кавказский узел" писал также, что 16 августа 2017 года водоснабжение Новошахтинска и Красного Сулина было приостановлено из-за повышения содержания аммиака в воде Соколовского водохранилища. 18 августа 2017 года правительство Ростовской области объявило, что показатели качества воды пришли в норму, однако вода начала поступать в дома жителей лишь 24 августа 2017 года.