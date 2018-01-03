03 января 2018, 20:28

МЧС предупредило о лавиноопасности в Дагестане

Предупреждение о возможном сходе лавин в Дагестане продлено до вечера 4 января.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что предупреждение об опасности схода снежных масс с гор в Дагестане было объявлено до сегодняшнего вечера.

По данным спасателей, в ближайшие сутки будет лавиноопасно в горах Цунтинского района и на Бежтинском участке. Кроме того, в Ахтынском и Цумадинском районах республики ожидается слабая лавиноопасность, говорится на сайте МЧС Дагестана.

Предупреждение касается высот от 1000 метров и действует до 18:00 мск 4 января, отмечается на сайте Южного регионального центра МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в дагестанском Гунибе без осадков, температура воздуха -2 градуса тепла, скорость ветра 6 м/с. Днем 4 января также без осадков, потеплеет до +7, скорость ветра составит 5 м/с. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Гости Кавказа и его жители с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать метеорологические данные с целью получения более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

 

Примечание:

"Сотрудник курорта "Роза Хутор" погиб в горах Сочи", "Продлен прогноз о лавиноопасности на Кубани", "Турист пострадал под лавиной в горах Адыгеи".

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