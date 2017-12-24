24 декабря 2017, 16:17

Продлен прогноз о лавиноопасности на Кубани

Опасность схода лавин в горах Краснодарского края сохранится до 26 декабря, сообщили в МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", предупреждение о лавиноопасности ранее было объявлено до вечера 25 декабря.

"По данным Ростовского ГМЦ (гидрометеорологического центра) в период с 18.00 (мск) 24 декабря до 18.00 (мск) 26 декабря в горах Сочи выше 1500 метров лавиноопасно", - сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям региона не выходить в горы в данный период, а находясь в горах, следить за изменениями погоды и избегать мест возможного схода лавин.

По информации погодного сервиса "Кавказского узла", в районе Красной Поляны сегодня вечером ожидается дождь при температуре воздуха +3 градуса, ветер скоростью 10 метров в секунду. 25 декабря также будет идти дождь, температура воздуха +5 градусов, ветер скоростью 11 метров в секунду. Осадки прогнозируются также 26 декабря, температура воздуха поднимется до +6 градусов, скорость ветра снизится до 9 метров в секунду.  Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе можно  корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Экстренное предупреждение объявлено на Кубани", "Предупреждение об опасности схода лавин продлено в Адыгее", "Продлен прогноз о лавиноопасности на Кубани".

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