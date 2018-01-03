03 января 2018, 02:22

Группа "Ириао" представит Грузию на "Евровидении"

На 63-м конкурсе песни "Евровидение-2018", который пройдет в Лиссабоне, Грузию представит группа "Ириао", соединяющая в своем творчестве джаз и этническую грузинскую музыку.

"Кавказский узел" писал, что конкурс "Евровидение-2017" состоялся в Киеве. В финале среди прочих исполнителей выступали певица Арцвик из Армении, певица Dihaj из Азербайджана. Певица из Грузии Тамара Гачечиладзе в финал не попала. Россия в конкурсе не участвовала.

Ансамбль "Ириао", который будет представлять Грузию на международном конкурсе песни "Евровидение-2018", был образован в Тбилиси в 2013 году по инициативе композитора Давида Малазонии, сообщает 2 января "Эхо Кавказа".

Давид Малазония считается одним из первых композиторов в Грузии, который объединил джаз и этническую грузинскую музыку. Уже около тридцати лет он пишет музыку для театральных постановок, телепроектов, а также для групп и исполнителей не только в Грузии, но и в Германии, информирует "Грузия-онлайн".

В конкурсе "Евровидение-2018", который пройдет в Португалии, примут участие 42 страны, в том числе Азербайджан, Армения, Грузия и Россия, сообщает "Спутник-Грузия".