02 января 2018, 21:06

Аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режиме

Волгоградский авиаузел вновь начал принимать и отправлять рейсы после утренней приостановки работы, вызванной туманом.

Как сообщал “Кавказский узел”, вылет двух рейсов в Москву из волгоградского аэропорта был отложен сегодня из-за густого тумана. Также задержан прилет двух самолетов из Москвы.

Международный аэропорт Волгограда возобновил работу, нарушенную из-за тумана, задержанные рейсы из Москвы прибыли, сообщил представитель пресс-службы аэропорта. По его словам, прилет и вылет всех рейсов ведется согласно расписанию.

"Авиарейс компании "Аэрофлот", задержанный из-за тумана, прибыл с опозданием в 2 часа. Задержка прилета рейса авиакомпании "S7 Airlines" составила более 7 часов", - цитирует представителя пресс-службы аэропорта “Интерфакс”.

По данным онлайн-табло аэропорта Волгограда, прилет и вылет всех рейсов ведется согласно расписанию, за исключением рейса DP 181 Москва-Волгоград авиакомпании “Победа”. Прибытие самолета, который должен был приземлиться в Волгограде в 21.10 мск, запланировано на 21.27 мск.

Примечание:

"Задержан вылет двух рейсов из Волгограда", "Самолет сел в Волгограде из-за курильщика", "Все задержанные в волгоградском аэропорту рейсы выполнены".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

03 января 2018, 06:34

03 января 2018, 05:19

03 января 2018, 04:08

03 января 2018, 02:53

03 января 2018, 02:22

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей