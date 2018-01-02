02 января 2018, 21:06

Аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режиме

Волгоградский авиаузел вновь начал принимать и отправлять рейсы после утренней приостановки работы, вызванной туманом.

Как сообщал “Кавказский узел”, вылет двух рейсов в Москву из волгоградского аэропорта был отложен сегодня из-за густого тумана. Также задержан прилет двух самолетов из Москвы.

Международный аэропорт Волгограда возобновил работу, нарушенную из-за тумана, задержанные рейсы из Москвы прибыли, сообщил представитель пресс-службы аэропорта. По его словам, прилет и вылет всех рейсов ведется согласно расписанию.

"Авиарейс компании "Аэрофлот", задержанный из-за тумана, прибыл с опозданием в 2 часа. Задержка прилета рейса авиакомпании "S7 Airlines" составила более 7 часов", - цитирует представителя пресс-службы аэропорта “Интерфакс”.

По данным онлайн-табло аэропорта Волгограда, прилет и вылет всех рейсов ведется согласно расписанию, за исключением рейса DP 181 Москва-Волгоград авиакомпании “Победа”. Прибытие самолета, который должен был приземлиться в Волгограде в 21.10 мск, запланировано на 21.27 мск.