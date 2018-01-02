02 января 2018, 12:53

Два авиарейса задержаны в Волгограде из-за тумана

Вылет двух рейсов в Москву из волгоградского аэропорта отложен сегодня из-за густого тумана. Также задержан прилет двух самолетов из Москвы.

По данным онлайн-табло на сайте аэропорта Волгограда, вылет в Москву рейса компании "Аэрофлот" задержан с 11.35 мск до 14.50 мск, а московский рейс компании S7 перенесен с 11.50 мск на 19.00 мск.

Также, согласно данным онлайн-табло, задержан прилет обратных рейсов этих авиакомпаний – с 10.35 мск до 14.00 мск и с 11.00 мск до 18.10 мск соответственно.

По словам сотрудника справочной волгоградского аэропорта, задержка связана с густым туманом в Волгограде, пишет "Интерфакс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Волгограде облачно, без осадков, температура воздуха 0 градусов, ветер 4 метра в секунду. В ночь на 3 января ожидается также облачная погода, температура понизится до -2 градусов, а скорость ветра уменьшится до 3 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.