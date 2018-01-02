02 января 2018, 16:09

Американец заменил бойца из Кабардино-Балкарии в турнире по ММА

Уроженец Кабардино-Балкарии Мухамед Берхамов из-за перелома руки не сможет провести титульный бой со своим земляком Альбертом Туменовым в турнире по смешанным единоборствам. Соперником Туменова выбран американский боец На-Шон Баррел, сообщила сегодня лига АСВ.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2017 года Мухамед Берхамов победил американца Брэтта Купера в борьбе за звание чемпиона ACB в полусреднем весе на международном турнире российского промоушена смешанных единоборств Absolute Championship Berkut, который прошел в Грозном.

Мухамед Берхамов не сможет принять участие в титульном поединке на турнире ACB-80 из-за перелома руки, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-центр ACB РИА "Кабардино-Балкария".

В рамках турнира Absolute Championship Berkut соперником Берхамова должен был стать боец из Кабардино-Балкарии Альберт Туменов. После того, как Берхамов вынужденно отказался от участия в турнире, соперником Туменова выбран 28-летний американец На-Шон Баррел, уточняет издание.

Титульный бой между Туменовым и Баррелом пройдет 16 февраля в Краснодаре, информирует сайт АСВ.

Мухамед Берхамов с 2013 по 2017 год провел 11 профессиональных боев, в каждом из которых одержал победу. Альберт Туменов в 2010-2017 годах участвовал в 22 профессиональных боях и проиграл четыре из них, информирует FightTime.ru.

Замена соперника Туменова огорчила фанатов

Пользователи "ВКонтакте" в комментариях под новостью о замене соперника Альберта Туменова в паблике АСВ сегодня высказали разочарование таким поворотом событий.

"Жалко что их бой сорвался, в этом турнире мне только этот бой был интересен", - написал пользователь Диловар Шамсутдинов.

"Диловар, он как раз с Шоном Барелом дрался которого поставили сейчас против Туменова. здесь вообще интриги нет, уж лучше вообще бой перенести чем такого соперника давать", - ответил ему пользователь Расул Махмудов.

"Согласен интриги реально ноль, перенос был бы хорошим вариантом", - подтвердил Диловар Шамсутдинов.

"Лучше бы перенесли бой чем так портить его... вообще интриги нет", - также посетовал пользователь под ником Аслан Гаджиев.

Бой между Берхамовым и Туменовым следует провести позже, считает пользователь Мансур Убыхов. "Так ждал этого боя. Так и знал что кто то травмируется. По любому нужен этот бой как тока Берхамов залечит травму надо их свести", - написал он.

Пользователь под ником От-Заката До-Рассвета не согласился с тем, что титульный бой утратил интригу после замены Берхамова. "Шон Барэл опасный противник и не стоит его недооценить !!! Опасный соперник , который может победить кого угодно ... Нельзя быть уверенным что Альберт его легко пройдет", - поделился своим мнением пользователь.