01 января 2018, 21:54

Массовая вырубка лесов зафиксирована на севере Армении

Более 200 деревьев возрастом до 80 лет вырубили неизвестные в Лорийской области Армении.

Массовая вырубка леса обнаружена в районе села Гюлагарак.

Все вырубленные деревья были посажены 60-80 лет назад. На пнях после вырубки остались цифры, нанесенные красной краской, сообщило Shamshyan.com

Местная полиция начала расследование с целью установить и задержать людей, причастных к незаконной вырубке.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2017 года министерство охраны природы оценило ущерб от вырубки 29 деревьев в Ереване в 2,86 миллиона драмов (почти 5,9 тысячи долларов). 18 октября суд приговорил жителя столицы Алексана Самсоняна к шести месяцам лишения свободы условно.