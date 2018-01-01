01 января 2018, 04:40

Экспорт вина из Грузии достиг рекорда

Поставки грузинского вина за рубеж в минувшем году превысили 70 миллионов бутылок, это наивысший показатель с 1991 года, заявил премьер-министр Грузии.

"Кавказский узел" писал, что Грузия с 2013 года регулярно наращивает поставки вина в Россию, которая остается основным рынком сбыта для местных производителей. В первом полугодии 2017 года поставки вина из Грузии в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 89%, до 1,352 млн декалитров. Объем поставок вина из Грузии в Россию достиг максимума и вряд ли будет еще расти, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Рост оборота начался после того, как в марте 2013 года частично был снят запрет на поставки вина из Грузии в Россию, который действовал с весны 2006 года. В сентябре 2013 года список импортеров из Грузии был расширен.

Экспорт грузинского вина в Россию составил 33,2 миллиона бутылок. Кроме того, выросли поставки вина в США, страны Евросоюза, Азии, сообщил премьер-министр Георгий Квирикашвили на заседании грузинского правительства при подведении итогов 2017 года. "Это очень серьезный источник дохода для нашего населения, и я уверен, что это еще не предел. В будущем мы ожидаем еще более высоких показателей", - передают слова Квирикашвили "Новости-Грузия".

Он также сообщил, что в 2017 году в Грузии собрали 130 тысяч тонн винограда - на 10% больше, чем в предыдущем. При этом фермеры и виноделы впервые договорились о цене на виноград без вмешательства государства и властям не пришлось закупать его излишки, отметил премьер-министр. "Мы практически отходим от субсидирования", - цитирует Квирикашвили "Sputnik Грузия".

Напомним, что правительство Грузии в 2017 году отказалось финансировать ртвели – сбор винограда в Кахетии, -  объяснив это ростом экспорта вина.

Примечание:

"Доходы Грузии от экспорта бренди превысили 23 миллиона долларов", "Экспорт вина из Грузии в Россию вырос на 154%", "Эксперты сочли претензии "Роспотребнадзора" к грузинскому алкоголю давлением на Грузию".

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