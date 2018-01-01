01 января 2018, 01:40

Восемь активистов "Стратегии-31" провели одиночные пикеты в Волгограде

Социальное и экономическое положение волгоградцев в 2017 году ухудшилось, конституционные права граждан нарушаются властями, заявили участники всероссийской акции "Стратегия-31", которые 31 декабря провели в Волгограде восемь одиночных пикетов.

Как информировал "Кавказский узел", 31 октября 2017 года участники акции "Стратегия-31" провели в Волгограде четыре одиночных пикета в защиту свободы собраний.

Восемь активистов провели одиночные пикеты на Аллее Героев в Волгограде с 13.00 до 15.00 31 декабря. Пикетирующие стояли в 50 метрах друг от друга и держали в руках плакаты, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Пенсионер, председатель регионального отделения партии "Западный выбор" Ник Линкевич держал плакат с надписью: "Восстановить конституционный строй в России для правового государства и достойной жизни". "По Конституции, вся власть принадлежит народу", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ник Линкевич, считающий, что реальная ситуация этой норме не соответствует.

За прошедший 2017 год социальная ситуация в Волгограде ухудшилась, добавил активист. "Растут тарифы на ЖКХ, жить становится труднее. Пенсионеры голодают, денег даже на хлеб не хватает", - сказал Линкевич.

Жительница Волгограда, пенсионерка Ольга Макарычева заявила, что протестует прежде всего против несоблюдения статьи 31. "Особенно за Навального обидно. Он же не находится в местах лишения свободы. Верховный суд его не поддержал. Конституция нарушена", - сказала она.

30 декабря Верховный суд России признал законным решение ЦИК, отказавшей в регистрации инициативной группы, выдвинувшей оппозиционера Алексея Навального в кандидаты на пост президента, сообщил "Интерфакс". Материалы о протестных мероприятиях сторонников оппозиционера в регионах юга России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Акции Навального".

Ольга Макарычева также заявила корреспонденту "Кавказского узла", что ситуация в регионе за год ухудшилась. Особенно пострадали пожилые люди, поскольку они получают очень низкие пенсии, считает женщина. Макарычева отметила, что 13 тысяч рублей, которые она получает раз в месяц, едва хватает на жизнь, поскольку приходится тратиться на лечение от опасной болезни.

Индивидуальный предприниматель Елена Шеина держала плакат: "Достойную жизнь без Путина". Она сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что старается не пропускать акции движения "Стратегия-31", которые проводятся каждого 31-го числа. "Надоело нам все это терпеть, хочется каких-то перемен. За год улучшений нет никаких", - сказала пикетчица.

Главными проблемами жителей области являются низкие зарплаты и безработица, считает Елена Шеина. "Я занимаюсь розничной торговлей, продаю платья. За прошедший год товарооборот упал в два раза как минимум, так как покупательская способность вообще упала. Покупатели хотят дешевле - денег у людей нету", - рассказала Елена Шеина.

Организатор волгоградских акций "Стратегия-31" Владимир Васильченко держал плакат: "Бочаров (губернатор Волгоградской области, - прим. "Кавказского узла"), Лихачев (глава администрации Волгограда, - прим. "Кавказского узла"), не нравится Конституция? Уходи сам!".

В качестве примера соблюдения статьи 31 Конституции он привел Воронеж, где, по словам активиста, в центре города организованы шесть гайд-парков - мест для проведения акций без согласования с мэрией. "Мы же вынуждены стоять поодиночке, чтобы нас не замочили. Коллективные акции не согласовывают. Судился за этот год шесть раз. Но суд оказался на стороне властей. И это неконституционно и несправедливо", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Владимир Васильченко.

7 декабря Волгоградский областной суд в очередной поддержал отказ администрации Волгограда согласовать заявку Владимира Васильченко на проведение пикетов в защиту свободы собраний.

Член волжской городской правозащитной организации "Конституция для всех" Анатолий Елдыркин, который также принял участие в одиночном пикетировании на Аллее Героев, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что за 2017 год 20 раз подавал заявки на проведение групповых пикетов и митингов в центре Волгограда, но только один раз добился согласования. "Власти совсем обнаглели. По надуманным причинам не разрешают проводить митинги, пикеты. Сужусь. 18 января в Волгоградском областном суде будет рассматриваться моя апелляция. Если решение будет не в мою пользу, буду в ЕСПЧ отправлять документы", - заявил Анатолий Елдыркин.

Волгоградский активист Анатолий Болтыхов заявил корреспонденту "Кавказского узла" о поддержке пикетирующих. "Конституция в России не работает, права людей сплошь и рядом нарушаются. Взять хотя бы мой пример. Упрятали в психиатрическую больницу за мои политические взгляды - это настоящие политические репрессии", - сказал он.

22 ноября 2017 года суд назначил Анатолию Болтыхову принудительное психиатрическое обследование. Болтыхов смог покинуть психбольницу только после того, как это решение отменил областной суд. Активисты "Стратегии-31" выступили в поддержку Болтыхова, но мэрия не согласовала их пикеты.

Некоторые прохожие заявили корреспонденту "Кавказского узла", что считают пикеты неуместными. "Вместо того чтобы готовится встречать Новый год, они с плакатами стоят. Салаты надо готовить, оливье, а не власти пугать своими лозунгами", - сказала женщина, представившаяся Еленой. "Не думаю, что действия этих людей с плакатами уместны. Сейчас Новый год, праздновать надо, а они нам про проблемы толкуют", - заявил молодой человек, отказавшийся назвать свое имя.

"Да, согласен, мы живем в недемократическом государстве, Конституция у нас написана не для всех. Но без авторитарной системы Россия в существующих международных условиях развалится, а я этого не хочу. Потерплю пока авторитаризм. Тем более, на мне он никак не сказывается", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" студент-заочник, житель Тракторозаводского района Волгограда Евгений Петрухин.

Комментариями от представителей российских и волгоградских властей относительно заявлений протестующих "Кавказский узел" пока не располагает.

Статья 31 Конституции России, на исполнении которой настаивают активисты "Стратегии-31", устанавливает право граждан на мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты. Полный текст Конституции России опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Полиция рапортовала об освобождении участников акции сторонников Навального в Волгограде", "Суд оштрафовал большинство задержанных в Волгограде сторонников Навального", "Участник акции сторонников Навального в Волгограде заподозрен в нападении на полицейского".

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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