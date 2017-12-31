31 декабря 2017, 05:03

Предупреждение об опасности схода лавин объявлено в трех регионах Кавказа

Сегодня в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности.

"Кавказский узел" ранее писал, что предупреждение об опасности лавин было объявлено в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии до вечера 29 декабря.

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, высок риск схода снежных масс в трех республиках Северного Кавказа сегодня до 18.00 мск.

Предупреждение относится к районам республик, расположенным на отметке более 1500 метров, говорится в сообщении на сайте Южного регионального центра МЧС.

По информации погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в селе Эльбрус в Кабардино-Балкарии будет без осадков. Температура - около нуля. Северный ветер разовьет скорость до 13 метров в секунду. В Теберде (Карачаево-Черкесия) будет слабый дождь, плюс пять градусов. Северный ветер со скоростью до 14 метров в секунду. В городе Алагир (Северная Осетия) - облачно. Столбик термометра достигнет отметки в одиннадцать градусов тепла. Слабый северо-восточный ветер до метра в секунду. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. С помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" можно вносить коррективы в метеорологические данные для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Продлен прогноз о лавиноопасности на Кубани", "Спасатели предупредили о лавиноопасности в Дагестане", "Спасатели предупредили о лавиноопасности в пяти регионах юга России".

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