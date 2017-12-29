29 декабря 2017, 13:43

Сотрудница детсада в Дагестане заподозрена в избиении ребенка

Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела в отношении воспитательницы детского сада в Дагестане, которая несколько раз ударила ребенка по лицу, заявили в ведомстве.

По данным прокуратуры, в октябре 2017 года в детском саду во время проведения занятий в средней-старшей группе воспитательница подошла к ребенку и несколько раз ударила его по лицу. "Данные обстоятельства нашли подтверждение при исследовании записей установленных в детском саду камер видеонаблюдения и получения объяснений от воспитательницы", - заявили в прокуратуре Дагестана.

Прокуратура направила в следственный орган материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре 2015 года воспитатели детсада в Дагестане попали под следствие после падения ребенка из окна. По версии следствия, воспитанник младшей группы во время отсутствия обоих воспитателей взобрался на стул и выпал из окна второго этажа здания детского сада. В марте 2016 года мать пострадавшего ребенка потребовала возместить расходы на лечение.

Примечание:

"Дагестанец осужден на 18 лет за насилие над своими детьми", "Жительница Дагестана обвинена в истязании ребенка", "Пострадавшая от жестокого обращения девочка помещена в махачкалинский приют".

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